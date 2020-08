Larroque: "Hay entre 50 y 60 familias aisladas"

Encabezaron el encuentro con la prensa local, el intendente de Larroque, Leonardo Hassell, acompañado por el diputado nacional, Atilio Benedetti; el secretario de Salud y Desarrollo Ambiental, Diego Ortolano y el director del Hospital "San Isidro Labrador", Mario Pedroza.



Se informó que en Larroque se acumulan 9 casos y hay 5 en actividad y que hay un nivel importante de aislados que llega a las 170 personas, entre domicilios y en el Polideportivo municipal.



El doctor Ortolano explicó que "por el momento seguimos monitoreando la situación epidemiológica local, en consonancia y en comunicación permanente con las autoridades provinciales y departamentales". Aclaró, según indica El Día, que "los pacientes afortunadamente evolucionan favorablemente y todos son contactos del mismo caso, lo que nos ha permitido hacer un análisis y tener un monitoreo más efectivo".



El facultativo dijo también que "no es un número bajo tener 170 personas aisladas, que conlleva una tarea ardua, son entre 50 y 60 familias aproximadamente, que uno tiene que aislar y realizar un monitorio diario, su evolución sanitaria y hacer la asistencia personal".



Explicó que "como se fueron aislando en forma parcial, en diferentes días, no todos van a salir en la misma fecha. Algunos el 19 ya han salido, en el día de ayer dos más, mañana salen otros, también el día 24, otro a mitad de semana y finalmente hay personas que terminan su aislamiento el día 31".



Asimismo, informó: "se acaba de confirmar un caso positivo de Covid-19 en una empresa local, un personal administrativo que es de Gualeguaychú y afortunadamente hace 10 días que no venía a trabajar y estaba aislada, lo que significa que no ha tenido contacto con gente de Larroque". Destacó la determinación de la empresa y el cumplimiento de los protocolos correspondientes, fruto de la comunicación permanente con las autoridades sanitarias y el entendimiento de la situación.



De la misma manera, destacaron la continuidad de las medidas tomadas en la ciudad, ratificadas por el Decreto 257 del Departamento Ejecutivo, "por una semana más, pero liberando, a partir del lunes 24 a las librerías.



Otro tema que ocupó gran parte de la reunión, es que la ciudad de Gualeguaychú acaba de declararse ciudad de "circulación comunitaria". Si bien se explicó que cada determinación se hace a nivel local, "la calificación de la ciudad cabecera del departamento nos impacta, por el motivo de la afluencia en lo comercial, familiar, social y sanitaria que hay con Gualeguaychú, por lo que vamos a tener que hacer un esfuerzo más".



Finalmente, el intendente Leonardo Hassell dijo que "estamos en alerta ante toda la situación que estamos viviendo en nuestro departamento, la provincia y la nación. Trabajando en conjunto con los principales actores de la comunidad, con las autoridades sanitarias de la provincia, analizando y monitoreando en todo momento y utilizando lo mejor posible los recursos disponibles, haciendo una administración prudente y "decidiendo con los integrantes del Comité, instituciones y con el hospital".



"Le pedimos a la comunidad la mayor responsabilidad y solidaridad, colaborar con las medidas", acotando que "debemos estar tranquilos porque en la calidad de repuesta estamos cubiertos y debemos cuidar a nuestros profesionales".



ElDía.