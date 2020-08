Santa Fe no retrocede de fase: Seguirá "priorizando el nivel de actividad"

El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, encabezaron un nuevo encuentro del Comité de Expertos en Salud provincial para analizar la situación actual frente a la pandemia de Covid-19 y definir próximas medidas."Estos 150 días que han pasado desde el inicio de la pandemia, nos generaron distintas miradas sobre dónde poner los acentos en cada instancia y en cada fase", afirmó durante la reunión virtual Perotti. "Pero aún hay incertidumbre sobre cuáles son las consecuencias de contraer esta enfermedad, y si bien el número de fallecimientos continúa siendo bajo, mantenemos esa incertidumbre por lo que continuamos buscando alguna instancia que nos permita seguir cuidandonos sin restringir actividades o sin perder libertades. Lo que vamos a seguir priorizando es el nivel de actividad", agregó.Y en este sentido, el titular de la Casa Gris aseguró que "para ello vamos a plantear una actualización de los protocolos. Eso nos va a permitir una alerta en cada uno de los lugares e integrados a grupos de rastreos o de individualización de nexos".Del mismo modo, Perotti, remarcó: "Según la Organización Mundial de la Salud, el mayor contagio se da en jóvenes entre 20 y 40 años, que es donde está la mayor dificultad en los resguardos sobre la pandemia. En esa situación no somos ajenos"."Quiero rescatar ?puntualizó el primer mandatario- la tarea que cada uno viene haciendo en la prevención, en la búsqueda de nexos, en los cuidados a tener y en los cumplimientos de los protocolos. Y una apelación a interpelar permanentemente al que no está usando barbijo o no está cuidándose".En el encuentro también estuvo presente la ministra de Salud, quién hizo un análisis de la coyuntura y enfatizó: "Vamos viendo cómo aumentan los casos, pero también los recuperados. La curva viene en ascenso, igual no pareciera un ascenso exponencial. La idea es ver entre todos cómo es nuestra situación actual, qué medidas podemos llegar a tomar, si es el momento o no". Fuente: (El Litoral).-