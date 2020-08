"Vamos a trabajar para que todos se pongan de pie", dijo Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía una videoconferencia con ganadores del concurso Potenciar, un certamen destinado a personas desempleadas mayores de 40 años de todo el país, quienes obtuvieron maquinarias y herramientas para poner en marcha emprendimientos en los rubros de la construcción, carpintería, herrería, gomería, gastronomía, jardinería y textil.



"Hay muchos argentinos que estaban necesitando que el Estado se acuerde de ellos, y para nosotros los que más necesitan están siempre adelante", afirmó el mandatario desde la residencia de Olivos donde estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.



"Estamos contentos de poder ayudarlos a ponerse de pie y a seguir avanzando porque es lo que todos los argentinos necesitamos", aseguró el Presidente, quien también subrayó: "En los últimos años mucha gente cayó en el pozo y estamos empecinados en ayudarlos. No bajen los brazos nunca, y sepan que estamos para ayudarlos".

Además, expresó: "Verlos en marcha, escuchar las historias de cada uno de ustedes habla de la calidad de nuestra gente y me pone muy feliz. Los años que se vienen son para que todos ustedes salgan del mal momento que le tocó pasar a cada uno".



El objetivo del concurso del Ministerio de Desarrollo Social es potenciar el trabajo en unidades productivas de personas con experiencia en esas actividades pero que no cuenten con un empleo en la actualidad. Fue lanzado en marzo y contó con una comisión evaluadora que analizó más de 8 mil proyectos presentados por emprendedores de todo el país.



Un total de 500 proyectos fueron premiados con kits de maquinarias y herramientas para facilitar la producción y el desarrollo de sus emprendimientos. Además, las 50 mejores propuestas recibieron una notebook, y las siguientes 200 obtuvieron una tablet.



Cada uno de los ganadores del concurso deberá donar el 20 por ciento de su producción o dedicar ocho horas mensuales de trabajo a una institución sin fines de lucro de su elección, por cuatro meses.

Durante la comunicación, el Presidente dialogó con algunos de los participantes del certamen, quienes agradecieron al mandatario la posibilidad de retomar sus tareas laborales, y relataron cuáles fueron las herramientas que recibieron para poder desarrollar sus iniciativas.



Gladys Estigarribia, de la localidad bonaerense de Carapachay, contó que se encuentra sin empleo formal desde 2018 y recibió tres máquinas para coser cueros y materiales gruesos. Además, informó que donará bolsas de tela para las viandas que se entregan en un merendero de San Isidro.



Por su parte, Adrián Robles, que tiene una gomería de bicicletas y motos en Chamical, La Rioja, recibió una soldadora, un criquet y un compresor de aire, y su donación será realizada al Club Atlético Tiro Federal. Martín Díaz Bachi, oriundo de Tafí Viejo, en Tucumán, que se encuentra desempleado, obtuvo un kit de jardinería (bordeadora eléctrica, cortadora de césped eléctrica, desmalezadora y motosierra), y donará su trabajo a la Fundación Banco de Alimentos de Tucumán.



Por último, María Soledad Vega, de Viedma, Río Negro, recibió un kit de carpintería, compuesto por una sierra caladora, una amoladora angular y otra de banco, y un taladro percutor, para llevar adelante su emprendimiento de creación de objetos de madera para uso y decoración.