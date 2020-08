Reforma Judicial: Después del 17A, habrá otra marcha la próxima semana

A días del banderazo por el #17A, usuarios afines a la oposición salieron a convocar a través de las redes sociales a una nueva protesta contra el proyecto de reforma judicial para la próxima semana, cuando el Senado intente darle sanción a la legislación.



Bajo la consigna #26ATodosAlCongreso, la iniciativa comenzó a tomar fuerza ayer a la tarde, cuando el bloque del Frente de Todos se disponía a darle aprobación al dictamen del proyecto en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, para que luego sea tratado en el recinto.



Como reza el eslogan, la movilización está prevista para el próximo miércoles, pero podría modificarse en caso que la votación en el Poder Legislativo se defina en otra fecha.



En sintonía con la oposición de Juntos por el Cambio, los convocantes identificados con #Soydel41 se expresaron en su mayoría contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Por eso, otros hashtags que circularon por las redes son #AlCongresoContraLaImpunidadDeCFK y #NoALaReformaJudicialK. Según pudo relevar este medio, el primer mensaje que impulsó la arenga virtual en Twitter fue la usuaria @josefinah05, y luego se desparramó por la red de microblogging.



Como contrapunto, hubo otros usuarios que confrontaron con el llamado a la protesta. "Millones de argentinos NO iremos a la convocatoria macrista #26ATodosAlCongreso, son el grupo minoritario inconsciente que existe en todo país y que ya perdieron en las urnas", señalaron. El debate legislativo Después de la movilización del lunes pasado, el presidente Alberto Fernández hizo un mensaje alusivo a los sectores opositores que confrontan con el Gobierno, aunque no mencionó explícitamente a la protesta. "No nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan no suelen tener razón y nosotros sabemos a qué vinimos", sostuvo.



La ley de Reforma Judicial obtuvo ayer un dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, y está listo para ser debatido durante la próxima sesión. La iniciativa contó con el apoyo de los legisladores del Frente de Todos, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados se opusieron, lo que generó varios cruces con el oficialismo.



El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica. Después de la marcha y fuertes críticas del Poder Judicial, el oficialismo desistió de unificar el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un Tribunal de Resolución de Conflictos de Competencia.



Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.



Lo cierto es que, después del fuerte rechazo en la sociedad civil, el proyecto podría seguir sufriendo modificaciones hasta contar con un mayor acompañamiento.



"No se acompañó un dictamen a libro cerrado sino de trabajo, ya que estuvimos aportando ideas para mejorar el proyecto", explicó hoy la senadora María de los Ángeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.



La coalición de Juntos por el Cambio también tomó impulso en el rechazo a la reforma. Tras la movilización del lunes, el ex presidente Mauricio Macri saludó la protesta. Por su lado, los dirigentes opositores redoblaron la apuesta, al pedirle al Gobierno que retire el proyecto del Congreso y disuelva la comisión de asesores integrada por distintos juristas, entre ellos, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.