"Que la vacuna se haga sin fines de lucro y en Argentina es un sueño cumplido"

El presidente Alberto Fernández se comunicó esta mañana desde la residencia de Olivos mediante videoconferencia con Pascal Soriot, CEO global del laboratorio AstraZeneca, que desarrollará en Argentina el principio activo de la vacuna contra el coronavirus COVID-19 para América Latina a partir del primer trimestre de 2021."Se ha concretado todo: que la vacuna sea una realidad, que no tenga fines de lucro, que se produzca en Argentina, que se haga en conjunto con México y sea una solución para América latina", expresó el mandatario.Durante la comunicación, el Presidente destacó a AstraZeneca por "haber logrado vincular a todas esas entidades para que esto sea una realidad, no es fácil hacer eso en el mundo en crisis", al tiempo que expresó su gratitud "por haber pensado en Argentina".El jefe de Estado estuvo acompañado por el director de Acceso y Asuntos Corporativos para Argentina y Uruguay de la empresa, Germán de la Llave."Estamos contentos de ser parte de un proyecto de esta naturaleza, el futuro de la sociedad está en el desarrollo de la ciencia y tecnología", aseguró el presidente Fernández y subrayó que "en Argentina tenemos un caudal científico muy importante que no siempre fue tratado bien desde el Estado".Al respecto, agregó: "Tenemos desarrollos científicos que ayudan y colaboran con ese potencial que Argentina tiene", y subrayó el trabajo de la biotecnológica mAbxience del Grupo INSUD.Por su parte, el CEO global de AstraZeneca aseguró que "es alentador que Argentina y México se asocien para el beneficio de todos en América latina" ya que "es un ejemplo de fuerte liderazgo. Habiendo trabajado con muchos gobiernos en el mundo puedo decir que la alianza Argentina-México ha sido una de las mejores, y fue muy eficiente y fluido el trabajo en conjunto"."Queremos lograr que esta vacuna tenga un acceso equitativo y llegue a todos sin fines de lucro", coincidió Soriot y dijo: "El mundo es una gran y único lugar, tenemos que proteger a todos para luchar contra la enfermedad"."Hay dos formas de trabajar, una es que cada uno vaya por su lado y la otra forma de hacerlo es considerar alianzas público-privadas, asociadas a universidades y gobiernos", explicó al tiempo que agradeció a mAbxience por el trabajo realizado.En su comunicación con el Presidente, Soriot mostró una serie de diapositivas de un informe de la empresa sobre el desarrollo de la vacuna, que incluye tecnologías aplicadas, el relato sobre los estudios que se desarrollan en varios países del mundo, e información sobre los resultados que estarán listos para noviembre de este año sobre la vacuna.