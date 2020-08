Incendios: Reforzarán los controles en la traza vial del puente Victoria-Rosario

En el marco de las acciones definidas por la mesa interjurisdiccional para proteger los humedales en el Delta del Paraná, se avanzó con la empresa concesionaria del puente Rosario-Victoria para fortalecer los controles en esa traza de la ruta nacional N°174.Además, se iniciará una campaña de prevención y difusión de las normativas vigentes en Entre Ríos.A través de una reunión online llevada adelante este miércoles, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto a los legisladores, Gracia Jaroslavsky y Gastón Bagnat; el presidente municipal de Victoria, Domingo Maiocco; el jefe zonal del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch y los representantes de la empresa Caminos del Río Uruguay, Arturo Novillo y Edgardo Tullio, definieron acciones para fortalecer los controles a la vera de la ruta, mejorar la seguridad y proteger los humedales en el Delta entrerriano."Nos reunimos con representantes de la empresa porque nos preocupa mucho la actividad que se desarrolla a la vera de la ruta que une Rosario y Victoria. La reunión tuvo como propósito fijar medidas entre todos para fortalecer los controles que ya se vienen llevando adelante en la Ruta Nacional", explicó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero.En este sentido, la Ministra adelantó: "desde la Provincia estamos gestionando la compra de torres para cámaras de videovigilancia que pondremos en funcionamiento en las tres comisarías que tienen las islas, a esto se sumarán también drones que nos permitirán monitorear la zona. Venimos haciendo una labor de control junto con la Municipalidad y Vialidad, pero necesitamos el compromiso especial de la empresa".El intendente de la ciudad de Victoria, Domingo Maiocco, explicó que las tareas delineadas con la empresa "van a permitir coordinar las acciones a futuro sobre lo que tanto nos preocupa que es la seguridad y la protección de los humedales". Asimismo, agregó: "El trabajo que viene realizando la Policía de Entre Ríos es importante, pero sería importante contar con más apoyo de Gendarmería Nacional"."Nos comprometimos en hacer un relevamiento de cartelería y señalamiento. Asimismo, coincidimos en la necesidad de entregar algún volante en las cabeceras del peaje para advertir a la gente que transita sobre las normas vigentes. Los vehículos que se encuentren detenidos a la vera de la ruta van a ser levantados por una grúa y depositados donde la municipalidad de Victoria lo determine, bajo el código de faltas de dicho Municipio", detalló el jefe zonal del distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch.Por su parte, la diputada Gracia Jaroslavsky, subrayó: "Lo importante es involucrar a la empresa lo suficiente para que cumpla las obligaciones contractuales que tiene. La concesionaria es responsable de que los vehículos que transitan por la ruta no se detengan en ningún momento, salvo aquellas personas que tengan autorizado usar las bajadas con algún fin vinculado a su actividad productiva, no para el turismo, ni para ninguna otra actividad. De manera que coordinar junto a ellos todas las acciones va a ser posible que se eviten los serios inconvenientes que ha habido hasta la fecha"."El poder de Policía lo tiene Gendarmería ya que es tránsito federal, sin embargo, puede la Policía de la Provincia, colaborar haciendo actas de tránsito. El concesionario es quien tiene que monitorear todo lo que tiene que ver con Seguridad Vial y esto implica no bajar, no cortar alambrados y dar aviso a Gendarmería. Creo que la prevención es lo fundamental, por lo que sería importante que gendarmería refuerce el puesto caminero con un vehículo que esté patrullando permanentemente la zona", explicó al respecto el senador por el departamento Victoria, Gastón Bagnat.Por su parte, el jefe de Conexión Rosario- Victoria de Caminos del Río Uruguay, Edgardo Tullio, agradeció la posibilidad de participar en la reunión y explicó que desde la empresa "vamos a reforzar una vez más este tema con nuestro personal a través de capacitaciones. Además, vamos a imprimir y distribuir la folletería".En este sentido, agregó: "Continuaremos proveyendo la movilidad que estamos ofreciendo a tiempo completo para el personal de Pesca y Fiscalización de la Municipalidad de Victoria, que los fines de semana están permanentemente recorriendo el predio e identificando usuario que hacen prácticas incompatibles con los usos del suelo en la zona de la concesión".