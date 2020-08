Proponen crear la Reserva Natural "Islas del Delta del Paraná Inferior"

Jurisdicción

Proteger el recurso

Sin protección en Santa Fe

La promulgación de la mencionada Ley, comprendería la creación de la Reserva Natural denominada "Islas del Delta del Paraná Inferior", bajo la categoría de manejo Reservas Hídricas Naturales o Humedales, ubicada en las localidades de Rosario y Granadero Baigorria, departamento Rosario, y Capitán Bermúdez, Departamento San Lorenzo. Ésta reserva jugaría un papel de suma importancia en la protección y preservación del patrimonio natural provincial de la Eco Región Delta e Islas del Paraná, sus ecosistemas de humedales, su flora y fauna, asegurando la compatibilización de dicho patrimonio con las necesidades de explotación turística, agropecuaria, científica y portuaria.La Presidenta del Bloque Somos Vida, explicó que "desde diciembre del 2019 la zona del delta viene siendo duramente afectada por incendios forestales accidentales, intencionales y naturales. Estos involucran frecuentemente a las islas en cuestión y uno de ellos llegó a destruir edificaciones ubicadas en las islas Sabino Corsi Norte y Sur entre el 13 y 14 de febrero del 2020" y agregó: "existe una notable confusión entre muchas de las autoridades locales. Tan solo 4 días después, el 18 de febrero de 2020, el propio intendente de la ciudad de Rosario declaró a medios locales que el municipio no contaba con la posibilidad de intervención debido a que dichas islas resultaban de jurisdicción entrerriana, algo que se demuestra equivocado"."La situación de incendios que aqueja la zona no solo representa un gran riesgo ambiental para la flora y fauna del delta, un recurso que debe ser protegido, sino que además produce constantes oleadas de humo sobre las ciudades santafesinas ribereñas, algo registrado de manera diaria por los rosarinos y que afecta gravemente la salud de la población. A su vez, cuando estos incendios son provocados por el hombre corresponden a un accionar criminal que debe ser investigado y penado", remarcó Amalia Granata y agregó: "urge la necesidad de actuar a los fines de poder asegurar el cese de los incendios, especialmente en aquellas islas de jurisdicción santafesina, considerando con mayor atención la propiedad estatal de los suelos en cuestión.La legisladora santafesina remarcó que lamentablemente las islas no han sido incorporadas dentro de ninguno de los sistemas de reserva y protección ambiental ya que durante décadas fueron dejadas de lado. Así, mientras el sector entrerriano se encuentra abarcado por diversas superficies de reserva ambiental, estas islas de porción santafesina no cuentan con la protección adecuada.Para esto es necesario que el gobierno provincial de Santa Fe actúe de manera directa y constante sobre la superficie de tierra correspondiente a las islas en cuestión, sentenció Amalia Granata. Fuente: (Unosantafe).-