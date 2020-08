Los tres cambios en el proyecto de reforma judicial que avanza en el Senado

LOS CAMBIOS EN EL PROYECTO DE REFORMA JUDICIAL

Al iniciar el debate en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, y Justicia y Asuntos Penales, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun repasó el proceso de debate de la reforma con cinco audiencias y más de medio centenar de expositores, y luego enumeró las modificaciones introducidas al proyecto, que pese a los cambios fue rechazado por la oposición.El más notorio en el dictamen del oficialismo es que se deja de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, sino que se crea un tribunal de resolución de conflictos de competencia.Otro cambio importante en pos de la "transparencia", es que los sorteos de causas serán "grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad".En tanto, se mantendrá el examen escrito para los concursos de selección, conservando el anonimato."Esta es una enorme tarea. Era una tarea pendiente que tenemos con la sociedad argentina. No creemos que solo con esta ley vamos a resolver las grandes dificultades que todavía tiene la Justicia argentina en nuestro país", afirmó Sacnun.Y afirmó que "se trata de invertir en Justicia para alcanzar ese objetivo fundamental que es la división de poderes y un Poder Judicial que no solamente no sea cooptado o reciba presión por parte del poder político sino tampoco del poder fáctico, del poder económico o lo intereses privados".El oficialismo decidió incorporar cambios en el dictamen sobre el proyecto de reforma federal, receptando sugerencias de especialistas expositores durante las jornadas de debate.Más allá de la votación en el Senado, donde el oficialismo tiene el número, el sentido de los cambios es que a la Cámara de Diputados llegue un texto que tenga mejor aceptación en los legisladores indecisos, dado que allí las cuentas son muy finas y el Gobierno podría ver caer su proyecto.- Se deja de lado la unificación de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, y se reemplaza con la creación de un tribunal de resolución de conflictos de competencia.- Los sorteos de causas será grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.- Los concursos de selección mantienen el examen escrito para los candidatos, y se conserva el anonimato.