Bordet entregó aportes a emprendedores innovadores

El gobernador Bordet entregó aportes para emprendimientos innovadores en el marco del Programa de Consolidación de Emprendimientos Dinámicos en Entre Ríos (Proceder).



La iniciativa fomenta la inversión de capital emprendedor en la provincia a través de un proyecto presentado entre un emprendimiento y un inversor privado.



El gobierno invierte igual monto que el privado mediante un aporte no reembolsable. Está dirigido a emprendimientos innovadores y con ventajas competitivas sostenibles.



Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta; el ministro de la Producción, Juan José Bahillo y el secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor, Pedro Gebhart, el gobernador felicitó a los emprendedores por los proyectos que están llevando adelante.



"Es muy importante para la provincia estar trabajando en innovación tecnológica en estos tiempos que requieren de nuevos desafíos", dijo Bordet.



"Apoyamos estos emprendimientos con el convencimiento de que generar oportunidades para el desarrollo tecnológico, es también tener un horizonte que genere empleo y perspectiva de futuro en la provincia".



Tras el encuentro, el ministro Bahillo precisó que en el marco del programa Jóvenes Emprendedores que se financian distintos tipos de proyectos que tienen que ver de base tecnológica, emprendimientos, acompañamientos a empresas en la etapa de incubación, desarrollo de mercados. "Es un programa que atiende distintas necesidades, sobre todo de empresas que se están iniciando y de fuerte base tecnológica".



Explicó que "en el marco de ese programa hicimos entrega de tres aportes del programa Proceder, que tiene características muy particulares y virtuosas, a donde empresas innovadoras e incubadoras consiguen el 50 por ciento de financiamiento a través del aporte de capital privado y el otro 50 por ciento es un aporte no reintegrable del estado".



El ministro destacó que "hay una decisión política del gobierno provincial, a través del gobernador Gustavo Bordet, que ya se inició en la anterior gestión y se profundiza en esta gestión, de financiar y apoyar este tipo de emprendimientos".



Precisó que "bajo las dentinas modalidades se van a financiar alrededor de 200 proyectos en lo que va del año, con una inversión casi 20 millones de pesos y hemos ampliado el objeto de la ley que le da el marco a este programa fue promulgada en el día de ayer, la Ley 10.840 que modifica la Ley 10.314 a donde se incorporan otros sectores que no estaban alcanzados en el marco de esta pandemia y esta crisis para darle sustentabilidad también a otros sectores y acompañamiento del Estado en este momento tan crítico".



Por su parte, Pedro Gebhart, explicó que en marco de dicha Ley y la modificación que promulgó recientemente el gobernador en el día de ayer, "podemos tener funcionando diferentes programas, el cual como comentaba el ministro, Jóvenes Emprendedores, que es un Programa de capital semilla para aquellos emprendedores que recién están en una etapa inicial de su emprendimiento y reciben un financiamiento, un crédito del Estado a tasa cero sin ningún tipo de garantías y que se presentan a través de nuestro sistema web, nuestra página en la cual pueden cargar toda la información y ahí llena su proyecto e inmediatamente se están comunicando de nuestro equipo dentro de las 24 horas para avanza en el llenado de los formularios", precisó el secretario .



Sobre el programa Proceder,Gebhart, explicó que "es un Programa de consolidación de emprendimientos dinámicos. Que la idea trata de empresas que ya están más validadas en el mercado, que buscan un capital para consolidar su producción. Esto significa que buscan la escalabilidad de lo que están produciendo".



"Es un programa que consta de la coinversión público-privada de lo que solicitan el proyecto que presenta el emprendedor. Así un emprendedor consigue una inversión de 750 mil pesos y por cada uno de esos pesos el Estado provincial pone un peso más en concepto de NR sin devolución para que el emprendedor pueda invertir en la consolidación de su emprendimiento", afirmó Gebhart.



El programa



El Programa de Consolidación de Emprendimientos Dinámicos (PROCEDER) es una iniciativa que apunta al crecimiento y consolidación de emprendimientos, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, se plantea así desde su concepción como una propuesta de encuentro y articulación, que propicie tanto la generación de inversiones privadas en emprendimientos como el crecimiento de estos últimos para la generación de valor, empleo y desarrollo local.



En cuanto a las actividades financiables, se indicó que la inversión pública recibida por el emprendimiento deberá utilizarse exclusivamente para afrontar los gastos relacionados con la ejecución de la propuesta de valor presentada como proyecto. Expecíficamente, incluye la adquisición de capital de trabajo o nuevas aplicaciones de tecnologías existentes. Actividades necesarias para la creación o mejora de un producto y/o un proceso innovador que represente una solución novedosa y con valor agregado. Actividades de diseño y construcción de nuevos productos. Actividades necesarias para la validación de modelos de negocios y apertura de nuevos mercados, incluidas las de difusión y estrategia comercial.



Proyectos proceder 2020



"GIVEMOVE SAS" titular: ALEJANDRO BISI



Descripción: Producción de bipedestadores, dispositivos ortopédicos que brindan la posibilidad de ponerse de pie a aquellas personas que posean dificultades para hacerlo por sus propios medios. Emprendedor beneficiario de Jóvenes Em- prendedores en 2017 y PROACEER en 2019.

Localidad: Oro Verde



"PROYECTAR INNOVACIÓN SRL" titular: Leandro Planas



Descripción: Creación de la primera incubadora de empresas de tecnología ca del país habilitada por la ANMAT, que fomente el emprendimiento con nivel de innovación.

Emprendedor beneficiario de Jóvenes Emprendedores en 2018 y PROACEER 2019.

Localidad: Paraná



"DEFYMOTION S.S" Titular: DIEGO FERNANDEZ



Descripción: Emprendimiento de desarrollo y fabricación de maquinaria industrial (Robótica).

En este caso el proyecto se basa en la fabricación de Brazo Robot Paletizador y un Robot Delta, ambas tecnologías permiten incorporar procesos automáticos en finales de línea de manera flexible y a un bajo costo. Emprendedor beneficiario de Jóvenes Emprendedores en 2018 y PROACEER en 2019.

Localidad: Concordia