Reforma judicial: el proyecto consiguió dictamen en el Senado

El plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado realizó una nueva reunión este miércoles en la que se anunciaron modificaciones al proyecto de reforma judicial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y se avanzó en la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de tratarlo en el recinto el próximo 27 de agosto.



La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, tomó la palabra para hacer un balance de las cinco audiencias que contaron con el paso de más de 50 expositores, desde el pasado 4 de agosto. "Este proyecto no llegó cerrado al Senado, sino para que pudiéramos discutirlo e introducirle aquellas reformas que entendemos que podían hacerlo mejor y enriquecerlo", sostuvo antes de pasar a enumerar los cambios que se le fueron haciendo al proyecto recogiendo los diferentes cuestionamientos.



En primer lugar, destacó que no se realizará la unificación del fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia. También planteó que en torno al régimen penal juvenil, se advirtió la posibilidad de incluir una competencia juvenil exclusiva.



Además, destacó algunas modificaciones en torno al sorteo de las causas. "Nosotros creemos y estamos convencidos de que hay que avanzar en la transparencia, que deben ser grabados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad", indicó y agregó que en cuanto a la selección de candidatos, a los concursos se les sumará además de las audiencias públicas, exámenes por escrito manteniendo el anonimato.



Informó también que se atendió el planteo de organismos de derechos humanos para que las secretarias con competencia específica en Derechos Humanos la conserven, en vista a no complicar la continuidad de las causas de lesa humanidad en curso. "Esto ha sido una política de Estado", dijo.



Por último, anunció que el Ministerio de Justicia realizó una estimación presupuestaria en parte basada en los cargos que se crearán y que es de 1.939 millones de pesos. "Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que tenemos con la sociedad argentina. Para nosotros se trata de invertir en justicia", añadió.



"Respecto a los planteos escuchados en cuanto a la necesidad de adecuar el sistema al modelo acusatorio, tenemos una comisión bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal que será la que acompañará la creación de nuevas fiscalías", cerró Sacnun, antes de darle la palabra al resto de los senadores.



A raíz de este último punto, el senador de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich, reclamó que un proyecto que supone un gasto de 1.900 millones de pesos no haya pasado por la Comisión de Presupuesto. "Creemos que no es correcto", dijo.



A su turno, la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti indicó que "este proyecto, si se aprueba, no va a hacer que la justicia cambie de la noche a la mañana, pero es una herramienta más y esas decisiones tienen que pasar por el Congreso. Nosotros como senadores tenemos la obligación para poder aportar esta herramienta al Poder Judicial".



Respecto a lo oportuno del debate, en medio de la pandemia de Covid-19, un punto cuestionado por la oposición, sostuvo que "siempre está la oportunidad de trabajar en un tema que preocupa a los argentinos".



"La partidización de todo lo que pasa por el Congreso de la Nación y oponerse a todo por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros", dijo y criticó que "la oposición no haya modificado una coma a este proyecto".



Por su parte, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, indicó que "se ha demostrado con este debate y con este dictamen que esto no venía a libro cerrado, se han aceptado modificaciones importantes y sustanciales".



"No puedo dejar de mencionar a aquellos que han venido a oponerse dogmáticamente y escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales y constitucionalistas y lo único que han hecho es una fundamentación política sin sentido", agregó.



La senadora radical Silvia Elías de Pérez sostuvo que la iniciativa de reforma judicial "es un proyecto de intervención de la justicia, así como intentaron hacer en Vicentin, por eso es que nos oponemos al proyecto y no podemos hacer intervenciones. Esto está a contramano de lo que necesita la Justicia".



Su compañera de bancada, la legisladora Silvia Giacoppo indicó que con este proyecto "no resolvemos nada de lo que la sociedad demanda, el delito y la inseguridad que en forma cotidiana avasallan. No vamos a acompañar este proyecto porque es inoportuno y es para designar a dedo a los jueces de Comodoro Py".



Más tarde, la senadora oficialista Nancy González sostuvo que "el debate en la comisión fue totalmente democrático. Vamos a sacar un despacho después de horas y horas de debate. Trabajamos con total responsabilidad y le dimos la palabra a todos".



Al cierre del debate, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff, consideró que en este proyecto no se reforma "la Justicia en beneficio de los ciudadanos y otra en beneficio de los intereses políticos".



Además, agregó que para el tratamiento "era necesario un acuerdo democrático amplio. Cuando el punto de partida es equivocado genera tensiones desde lo político".



"Lo que quedó demostrado en estos 15 días en que ustedes avanzan en soledad. No escuchan ni a la sociedad, ni al resto de los partidos políticos", cerró y ratificó el rechazo de su bloque al proyecto.



El jefe de bancada del oficialismo, el senador Luis Mayans, explicó que "este proyecto propone una ampliación al servicio de justicia".



"En ningún momento se habló de la Corte Suprema, este proyecto no tiene nada que ver con eso, aunque sea un tema que algunos expositores abordaron. Tampoco tiene que ver con el Consejo de la Magistratura", continuó.



"Vale la pena el esfuerzo que estamos haciendo y es necesario y oportuno tratar este tema porque el año que viene es electoral. Esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de justicia de nuestro país", cerró.



