Nación acordó con provincias suspender cobro de préstamos de la ANSES

El Gobierno nacional acordó con los gobernadores y gobernadoras de 21 provincias suspender por 45 días el cobro de capital de los préstamos de la ANSES-FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) correspondientes al año 2016, cuyos vencimientos operan desde este mes. Al mismo tiempo se anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para enmendar los alcances de la denominada Ley de Reparación Histórica dictada en 2016.



El acuerdo, impulsado por el presidente Alberto Fernández, se alcanzó esta tarde tras un encuentro entre la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta; el ministro del Interior, Wado de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, con los mandatarios y mandatarias de 20 provincias y representantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La excepción de participación de Córdoba, Santa Fe y San Luis es porque no mantienen esta deuda.



Fernanda Raverta destacó a los gobernadores y gobernadoras que para el Gobierno nacional "es una obligación ponernos a disposición de saldar, en este tiempo tan complejo que estamos viviendo, un problema que tenemos: el de las deudas provinciales con el organismo. Ustedes han visto que, desde el Banco Nación se fueron descontando de la coparticipación el cobro de una deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad. Esto se debe a que el FGS debe hacerse cargo, según la ley sancionada en 2016, del pago de la reparación histórica porque el fondo previsto por el blanqueo sancionado en ese momento no alcanzó los objetivos planteados y ya no se cuenta con esos recursos. Frente a esta situación trabajamos en un proyecto de ley para transferir la responsabilidad del pago al Ministerio de Economía, para que desde el Tesoro Nacional se abone la deuda con quienes tienen que cobrar mes a mes la reparación histórica de los jubilados y jubiladas. Estamos quitando esa responsabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y haciéndonos cargo de nuestras responsabilidades: ser un fondo de garantías para los 7 millones de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas".



A su vez, el ministro de Pedro planteó que "la voluntad del presidente de la Nación fue que trabajemos para resolver esta situación y así lo hicimos. Hoy se envía desde el Poder Ejecutivo el proyecto de ley al Congreso porque escuchamos las necesidades de todas las provincias y queremos facilitar, en el medio de la pandemia, condiciones económicas para que puedan recuperarse, puedan seguir teniendo políticas activas que generen la reactivación que todos y todas las argentinas necesitamos".



En ese sentido, el titular de Diputados, Sergio Massa, expresó que "hoy necesitamos revitalizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de cara a la salida de la pospandemia. Me parece importante que el FGS tenga la herramienta y esto tiene que ver con la discusión en términos de funcionamiento de la economía real, el financiamiento de las provincias y el cuidado de la plata de los jubilados".



"Vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a las provincias y al FGS este instrumento", añadió.