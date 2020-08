Sauce de Luna: fracasó la paritaria salarial y volverán a reunirse

Durante la reunión mantenida este miércoles en la delegación departamental de la Secretaría de Trabajo, los trabajadores municipales de Sauce de Luna y los representantes de ATE volvieron a rechazar la propuesta de recomposición salarial realizada por el Municipio.



Según detalló Olier, la mejora no fue "significativa", debido a que sólo mejoraba en 500 pesos el bono no remunerativo para todo el personal, elevándolo a 1500 pesos. Además, acortaba la cantidad de cuotas en la que se abonaría el aumento del 20 por ciento que eleva el básico a 12 mil pesos.



El gremialista explicó a APF que presentaron una contrapuesta que contempla un básico de 14 mil pesos para los trabajadores municipales, iniciar negociaciones de pases a planta permanente "para casi la mitad de los trabajadores del Municipio" a partir de septiembre, y una nueva reunión paritaria en enero de 2021 "para discutir un aumento salarial para todo el año".



"No podemos seguir dilatando más esta negociación porque los trabajadores no pueden seguir viviendo con 10 mil pesos de básico", remarcó al tiempo que confirmó que el próximo martes a partir de las 12 volverán a reunirse en el marco de la Secretaría de Trabajo. (APF)