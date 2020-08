Elizar: "La gestión de Bahl afrontó la pandemia con fuertes acciones"

El concejal Sergio Elizar, del Frente Creer Entre Ríos, salió al cruce de los cuestionamientos efectuados por la agrupación radical "26 de Julio", respecto de supuestas falencias ante la pandemia del coronavirus, y replicó que "la gestión del intendente Adán Bahl ha tomado todas las medidas sanitarias para la protección de la salud y la vida de los paranaenses, y lo hizo mientras reordenaba el descalabro financiero en que dejó al municipio la desidia e irresponsabilidad del gobierno de Cambiemos".



Elizar aseguró que "el municipio afrontó la pandemia con fuertes acciones de concientización sobre los ciudadanos, estableciendo un plan integral con información sobre prevención, entrega de barbijos y alcohol en gel en lugares públicos; ha realizado trabajos de desinfección con lavandina y agua en todos los centros de salud y dependencias municipales; e implementó el Plan Detectar en diferentes barrios a fin de rastrear, casa por casa, a personas con síntomas respiratorios o febriles".



El concejal resaltó que "los operativos del Plan Detectar se planificaron de acuerdo a la situación epidemiológica dinámica que se ha dando en la ciudad, con un trabajo eficiente y coordinado con organismos provinciales en los barrios Villa Almendral, San Roque, Yatay, Florida, Santa Lucía, Lomas del Sur, Pancho Ramírez, Lomas del Mirador; también se dispusieron sitios de aislamiento para personas con nexo estrecho con pacientes positivos de COVID-19 y se habilitó una unidad de cuidados mínimos de aislamiento que funciona en el Centro Educativo Municipal de Integración (CEMI)".



"Evidentemente hay un desconocimiento absoluto de parte de cierta dirigencia que parece buscar en este contexto un posicionamiento político mezquino e irresponsable, en una situación muy compleja para nuestro pueblo", enfatizó el presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante.



"No puede más que sorprendernos que sea Enrique Susevich quien cuestione y exija mayores controles, alguien que terminó condenado por desvío de los fondos de campaña de Cambiemos", agregó Elizar.



"Hablan de que la asistencia alimentaria no es suficiente cuando esta gestión ha multiplicado exponencialmente la entrega de alimentos y elementos de higiene en los sectores más vulnerables, y lo ha hecho en forma ordenada y transparente, dos conceptos que son desconocidos para la anterior gestión. En los cuatro años de Cambiemos se multiplicó la pobreza en la ciudad de Paraná y la anterior gestión municipal dejó millones de pesos de deuda con proveedores por la compra de alimentos que no se sabe adónde fueron a parar", afirmó el concejal Elizar.



Del mismo modo, insistió, "se intensificaron los controles de ingreso de vehículos a la ciudad, en conjunto con la Municipalidad de Santa Fe y las policías provinciales, trabajando en forma conjunta para cuidar a nuestros ciudadanos".



Elizar destacó además que "desde que se estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio se mantuvo un diálogo permanente con los sectores de la economía que tuvieron que cesar sus actividades; luego se trabajó en forma conjunta en la elaboración de protocolos de prevención para retomar las actividades en los distintos rubros, protegiendo a los ciudadanos y ciudadanas y sosteniendo la actividad económica".



Por último, Elizar lamentó "que haya dirigentes que con la misma irresponsabilidad y desidia con la que destruyeron el municipio hoy buscan algún rédito político ante una pandemia que exige el esfuerzo y responsabilidad de toda la dirigencia".