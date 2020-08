"Llegó el momento de dejar de lado las falsas disputas", dijo el Presidente

Desde la residencia de Olivos, el presidente Alberto Fernández presentó un plan de obras públicas para las provincias de Salta, Córdoba, Chaco, Misiones y La Pampa por casi 20.000 millones de pesos.



Fernández señaló que "llegó el momento de dejar de lado las falsas disputas, los falsos discursos, las falsas palabras, y recordar cómo la Argentina fue capaz de salir del pozo".



"Enfrentamos al peor de los monstruos, que es la enfermedad, y debemos darnos cuenta de que fuimos capaces de hacerlo con inteligencia, dejándonos asesorar por los que saben, y si hoy en estas cinco provincias estamos inaugurando obras es porque con inteligencia enfrentamos la pandemia y hoy podemos hacer lo que estamos haciendo porque hay un Estado decidido a seguir con este plan", destacó.



"Vinimos a poner de pie a la Argentina. Y no queremos que esté de pie algún tiempo, queremos que se ponga de pie para siempre y que nuestro objetivo central sea ponernos a pensar cómo hacer cada vez mejor a este país, cómo incluimos cada vez a más argentinos", afirmó el mandatario.



Y consideró que las obras que se están llevando a cabo son "una muestra de lo que podemos ser capaces de hacer si terminamos con las diferencias y nos ponemos a trabajar por el conjunto social".



"Nos decían 'la economía se cae', pero quiero contarles que la actividad industrial hoy es más alta que la del 19 de marzo, cuando empezó la cuarentena. Fuimos capaces de recuperarnos y todos los días vemos, en cada rincón del país, no sólo cómo invertimos en obra pública, sino cómo el sector privado también arriesga, invierte y piensa en volver a crecer, en volver a exportar, en volver a dar trabajo. Esto le está pasando a la Argentina", sostuvo el Presidente.



Fernández también anticipó que el Poder Ejecutivo presentará un proyecto de ley de presupuesto en el que se van a "respetar todos los postulados" que el Gobierno se planteó como objetivos: "Desendeudarnos, tener reservas, una moneda competitiva, tratar de equilibrar el desequilibrio fiscal que tenemos y tener una balanza comercial positiva. Todo promoviendo la producción y el trabajo, que son los dos objetivos centrales", detalló.



"Vamos a presentar un presupuesto que no lo vamos a modificar diez días después, porque va a ser un presupuesto realista. Vamos a demostrarles a los argentinos lo que en verdad podemos hacer en la Argentina, no fijando objetivos falsos, como ocurrió en los últimos años. Vamos a movernos con la verdad. Y dejemos la mentira a los que solo saben gritar", remarcó.