UDA no volverá a las aulas hasta que se garantice la salud de alumnos y docentes

La Unión Docentes Argentinos (UDA) resolvió "no volver a clases" en el país hasta que no se garanticen el cuidado de la salud de alumnos y docentes.



Así lo informó la Comisión Directiva Central de la UDA a través de un comunicado, en respuesta a las consultas de "las trabajadoras y trabajadores de la educación, de madres, padres y/o responsables de menores en relación a la vuelta a las aulas en el contexto de pandemia por covid-19".



El gremio precisó que "es decisión" de la entidad "no volver a las aulas si no están dadas las condiciones adecuadas en ninguna jurisdicción del país, en clara protección de las trabajadoras y los trabajadores de la Educación de la República Argentina".



La decisión de UDA fue comunicada a pocos días del inicio de clases presenciales en San Juan y Catamarca, mientras otras jurisdicciones del país han presentado protocolos para reanudar el regreso de los alumnos y docentes a las aulas.



Al respecto, el gremio indicó que "las manifestaciones unilaterales del Estado son responsabilidad del Estado y sus funcionarios".



Además, se apuntó que la "retención de tareas, en la materia que nos ocupa, es una medida que consiste en abstenerse o negarse de realizar las tareas laborales cuando se advierte peligro hacia la salud y la seguridad del trabajador".



Entre las solicitudes es indicó que "el empleador debe promover la inclusión de las cuestiones de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo en todos los niveles de enseñanza y de formación".



Se enfatizó, al respecto, que "es el Estado (empleador) y las empresas educativas las que deben proveer los elementos de higiene personal y colectivo en el ámbito de trabajo y forjar la infraestructura edilicia adecuada".



En marzo de este año, cuando la cantidad de casos y decesos aún eran mínimos, en el marco de una reunión con todos los sectores de la educación presentes, los Ministros de Salud y Educación de la Nación, especialistas y sanitaristas.