González García: "Las políticas sanitarias permitieron lentificar la enfermedad"

González García, durante una videoconferencia con empresarios organizada por la asociación LIDE, sostuvo que "las políticas sanitarias permitieron lentificar la enfermedad para darle tiempo al sistema de salud, a la industria local, a la ciencia local y al recurso humano local para aprender, prepararse, desarrollarse, y trabajar para disminuir las consecuencias de la enfermedad".



El ministro recordó que "vimos que había fabricación local de respiradores, hablamos con ellos para apoyarlos, le compramos toda la producción con un plan de pagos acelerado y eso hizo que Argentina sea uno de los países del mundo que no tuvo problemas con los respiradores, que le distribuyó a todas las provincias equitativamente".



"Ahora incluso estamos dando respiradores y monitores a clínicas privadas que los reciben en comodato, y que también cobran al estado por sus servicios cuando reciben un paciente de coronavirus sin cobertura", añadió.



El funcionario apuntó que "al principio la producción local de barbijos era muy escasa, empezamos a trabajar con el Ministerio de Producción y hoy la producción nacional excede las necesidades, así que al igual que sucedió con los respiradores ya están exportando. Hoy la industria local está exportando 1.300 respiradores a la India".



"No fueron sólo las fábricas, fue también el recurso humano y el sistema científico argentino que desarrolló reactivos, y una medicación con suero equino que ya está en fase 3 de desarrollo", ponderó.



González García reflexionó que "lo que hemos aprendido los médicos es a tratar mejor a los enfermos y hoy tenemos una tasa de letalidad que es de la mitad de la que había al principio, y eso tiene que ver con que se han adecuado el sistema para dar una respuesta más efectiva".



"Argentina hoy tiene una baja tasa de mortalidad, pero también una tasa de letalidad respecto a los enfermos críticos que también es muy baja", resaltó.



El ministro afirmó que "hay 50% más de camas críticas en el sistema de salud que las que había al principio de la pandemia y todos los argentinos tenemos que reconocer el enorme esfuerzo de los trabajadores de la salud para sostener la disponibilidad de las mismas".



"La salud nos ha unido y está dejando una idea de colaboración, también de acercamiento con el sector privado en el entendimiento de que se define un sistema por su finalidad y no por su propiedad", remarcó.



La videoconferencia fue moderada por el presidente de LIDE Argentina, Rodolfo de Felipe, y esa organización informó que la actividad fue destinada a "un grupo de Presidentes, CEO's y Country Managers de grandes empresas del país". (Télam)