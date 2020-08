Definen como "histórica" la participación en la administración de la hidrovía

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, calificó como "un hecho histórico" la inminente participación de las provincias, entre ellas Entre Ríos, en el comité de administración de la hidrovía Paraná-Paraguay y la integración de una Sociedad del Estado que lanzará próximamente Nación.



De este modo se refirió al próximo lanzamiento por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de un Pacto Federal de la Hidrovía, que sentará las bases para la creación de una nueva empresa estatal, Hidrovías Sociedad del Estado, donde la Nación tendría el 51 por ciento de las acciones y las provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, el 49 por ciento restante.



El funcionario entrerriano destacó que "esto es una excelente noticia para la provincia y representa la concreción de lo que el presidente Alberto Fernández anunció en oportunidad de asumir el gobernador Gustavo Bordet en diciembre del 2019; y también en la provincia de Santa Fe, cuando asumió el gobernador Omar Perotti".



El fiscal comentó que "nosotros planteamos que la hidrovía recorre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa, y sin embargo en el contrato las provincias no participan, a pesar de que la hidrovía es un recurso fundamental para el desarrollo económico de toda la región". Además, fundamentó que "a partir de la reforma de la Constitución de 1994, los ríos son recursos naturales y forman parte del dominio originario de las provincias, de manera que éstas no podían estar excluidas del contrato de concesión".



Rodríguez Signes señaló que "una cuestión importante para la provincialización de la hidrovía fue la designación de un entrerriano al frente de la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, como es Leonardo Cabrera; y ahora este anuncio del ministro de Transporte de la Nación de la conformación del Consejo Asesor y de la Sociedad del Estado".



Explicó que "el Consejo Asesor estaría formado por el Estado nacional y distintas provincias, todas integrantes de la hidrovía, para obrar como asesoras en materia de hidrovía; y la Sociedad del Estado sería la encargada de fiscalizar el próximo contrato de concesión".



Hizo notar que "la hidrovía es una ruta para embarcaciones, por donde transita la mayor parte de las exportaciones del país, el total del comercio exterior del Paraguay y gran parte del Bolivia y del sur del Brasil. Es una ruta que hay que dragarla permanentemente para mantener una profundidad por la que puedan navegar. A ese dragado lo hace una empresa concesionaria, en este caso Hirdovía S.A., cuyo contrato vence en mayo del año próximo, pero el Estado nacional lo está prorrogando por un tiempo más, hasta que se pueda convocar la nueva licitación pública, donde las provincias, a través de esta Sociedad del Estado, van a administrar ese contrato y van a controlar que se haga como corresponde".



"Para la provincia de Entre Ríos es fundamental, porque se trata de conectar los puertos entrerrianos a la hidrovía, por lo menos los puertos de Diamante y de Ibicuy, de manera de aprovecharla al máximo y que nuestra producción pueda salir desde puertos entrerrianos, que es nuestro último objetivo", subrayó.



En cuanto a la nueva la Sociedad del Estado confirmó que "estaría integrada en un 51 por ciento por la Nación y el 49 por ciento por las provincias que forman parte de la Hidrovía, pero lo importante más allá de la composición accionaria, que es razonable, es que esto es un hecho histórico, ya que por primera vez las provincias, en particular Entre Ríos, participarán de la administración de la hidrovía".



"Hasta ahora en la hidrovía, que se constituyó en los años 92-93, no hemos tenido ninguna participación; después de más de 25 años sería la oportunidad de que la provincia de Entre Ríos integre el Comité de Hidrovía", enfatizó.



Finalmente, señaló que el anuncio por parte de la Nación es inminente y "entendemos que en los próximos 60 días se va hacer la invitación a la firma el tratado de hidrovía entre las provincias que adhieran, y Entre Ríos está a la expectativa de esa convocatoria".