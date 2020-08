La Vicegobernadora presentó el Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos

Foto 1/2 Foto 2/2

"Nos parecía importante poder darle un marco mucho más profundo a estas capacitaciones", destacó Laura Stratta y resaltó la "vocación" de la Vicegobernación "no solamente de poder formar, sino de generar los debates necesarios en estos tiempos actuales que requieren de la multiplicidad de voces".



Este martes, en un acto realizado en el Salón de la Vicegobernación y que contó con la presencia de representantes de universidades públicas y privadas con asiento en la provincia de Entre Ríos, la Vicegobernadora Laura Stratta presentó el Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos.



Teniendo en cuenta que "la Vicegobernación venía trabajando junto a ustedes en cursos de formación y capacitación que se venían desarrollando en las gestiones anteriores, nos parecía importante poder darle a esas capacitaciones un marco muchísimo más profundo, y crear este Instituto de Formación que justamente pudiera nuclear de alguna manera toda esa vocación de formar, de llegar a cada rincón de la provincia, y hacerlo a través de ustedes que son nuestras casas de altos estudios en la provincia de Entre Ríos y con quienes venimos también transitando un camino común", introdujo Laura Stratta.



"Por eso nos parecía importante poder convocarlos no sólo a esta firma de convenios sino también al lanzamiento del Instituto", agregó para adelantar a continuación que el "intercambio permanente" será una constante en este espacio que estará coordinado por el licenciado en Comunicación Social, Daniel Almada.



La Vicegobernadora puso además de relieve la vocación de la Vicegobernación "no solamente de poder formar, sino de generar los debates necesarios en estos tiempos actuales que requieren de la multiplicidad de voces".



En ese sentido, afirmó: "Tenemos una tarea inmensa por delante. Hoy la tecnología nos permite traspasar cualquier límite territorial y sectorial para poder abordar la formación y la comunicación de diversas manera, así que simplemente agradecida y contenta de que la Vicegobernación pueda tomar una decisión más de abrir sus puertas a la sociedad, de seguir sosteniendo y construyendo vínculos con cada una de ustedes".



"Cuando una recorre la provincia encuentra ciudades donde todo llega pero también encuentra zonas donde todavía nos falta, así que nos parece importante ir también por ahí", consideró Laura Stratta y convocó a los presentes "a seguir trabajando en conjunto, llegando con participación y formación a cada rincón del territorio".



De esa manera y con la rúbrica correspondiente de Aníbal Sattler, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; Andrés Ernesto Sabella, rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos; Horacio Fabián Rizzo, rector de la Universidad Adventista del Plata; Carolina Moyano, delegada rectoral Paraná de la Universidad de Concepción del Uruguay; Martín Julián Acevedo Miño, decano de la Universidad Católica Argentina; y Alejandro Daniel Carrere decano de la Universidad Tecnológica Nacional, se puso en marcha el Instituto de Formación Legislativa de Entre Ríos.



Cabe destacar que este espacio se propone como objetivos promover y desarrollar instancias de capacitación destinadas a trabajadores de la Cámara de Senadores, legisladores, funcionarios públicos, como así también a integrantes de los Concejos Deliberantes municipales de la provincia.



Primera instancia de capacitación



En el marco del lanzamiento del Instituto de Formación Legislativa, este martes también se firmó un convenio con la Secretaría de Modernización del Gobierno de Entre Ríos.



El organismo, a cargo de Lucrecia Escandón, llevará adelante la primera instancia de formación del Instituto, que en este caso será sobre la temática "Firma Digital".