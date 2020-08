Covid-19: UPCN pidió extremar precauciones y el uso de elementos de protección

Dirigentes de UPCN de varias localidades de la provincia se reunieron ayer en forma virtual, para analizar la situación de los trabajadores ante el avance de la pandemia por coronavirus y las distintas problemáticas que atraviesa el personal de salud.El Gremio hizo hincapié en "extremar las precauciones en cuanto al uso de los elementos de protección personal y mantener los cuidados, fundamentalmente en los tiempos de descanso, con especial atención en conservar el distanciamiento y no compartir mate ni generar reuniones dentro del hospital", indicó el gremio.UPCN resaltó que "los trabajadores deben exigir los elementos de protección personal (EPP) y comunicar de inmediato al Sindicato si hay faltantes, o inconvenientes para intervenir ante el Ministerio de Salud en caso de ser necesario", remarcaron.En dicha reunión, también se recordó que días pasados, desde el Ministerio se emitió un memorándum donde hacen responsables a los directores de exigir el cumplimiento de todas las recomendaciones, socializar los documentos donde se establecen los diferentes protocolos de atención y el uso correcto de los equipos de protección.Advierten también, que habiendo disponibilidad de elementos de protección las ART no contemplarán la infección por Covid 19 como enfermedad profesional si no se documenta el uso adecuado de EPP.En un momento complejo, sobre todo en ciudades de circulación comunitaria del virus, la preocupación de UPCN, "se centra en primer lugar, en fortalecer todas las medidas de precaución para los trabajadores, pero también resaltar el peligro que representan los contagios en los equipos de salud los que, de generalizarse, pondrían en peligro la normal prestación de los servicios".