Advierten que la vuelta a las aulas sería "peligrosa" por la coyuntura sanitaria

La secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso, consideró que desde el sindicato miran "con preocupación" la situación por la pandemia de coronavirus y advirtió que la vuelta a clases sería "peligrosa" en medio de la actual coyuntura sanitaria.



Alesso, al hablar con la radio FutuRöck, indicó que desde Ctera miran "con preocupación la cantidad de casos de contagios, que han crecido en las provincias y hay una falta de toma de conciencia en la sociedad sobre la gravedad de lo que está pasando".



La líder sindical calificó como "peligrosa" la posibilidad de vuelta a las aulas en estos momentos y dijo que "en algunos lugares igual se intenta volver a clases", con lo cual -subrayó- están "preocupados".



Alesso informó que mantendrán una nueva reunión con los secretarios generales del gremio de los distintos distritos y explicó que "en la última paritaria lo que se firmó es que la vuelta a clases se tiene que consensuar con los docentes".



La dirigente de Ctera puso el ejemplo de lo que ocurrió en la provincia de Jujuy "donde (el gobernador) Morales sacó un decreto para la vuelta a clases y luego tuvieron que cerrar".



En ese marco, agregó que "en todo el mundo la vuelta a clases se da cuando los casos están a la baja", pidió "aprender del resto de los países", y remarcó en este sentido que "en Australia abrieron las aulas y las tuvieron que cerrar a la semana".



"Hay que estar atentos, pero hay que ser muy cuidadosos, no se puede probar con los chicos", argumentó Alesso.



En otro orden, pidió fomentar la entrega de computadoras para las familias que no tengan acceso y un programa nacional "donde no haga falta pagar los datos (de Internet) para acceder a la educación".



Alesso también cuestionó al exministro de Educación durante la gestión de Cambiemos, Alejandro Finocchiaro, por haber afirmado por Twitter que "les vagues de Ctera no quieren que vuelvan las clases".



"Nunca deja de sorprender; es un ministro que despreció a los docentes y durante su gestión no hubo un solo mérito", respondió la dirigente sindical.



"Debería llamarse a silencio, ya que en vez de ir al ministerio se la pasaba haciendo campaña para ser intendente de La Matanza y le fue mal", concluyó Alesso.