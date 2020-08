Giano ponderó el esfuerzo de los comerciantes de Concordia en la pandemia

En una nueva reunión virtual, esta vez con comerciantes de Concordia , el presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, escuchó a Gerardo Cornaló que migró de la construcción a las huertas urbanas, Daniel Perez del rubro electricidad y electrodomésticos, Martín Gálvez metalúrgica, Gaspar Muñoz, ferretería, Laura Moix, imprenta, Daniela Saco, salón de belleza, Araceli Godoy Medina produce comida vegana, Silvia Silveyra, peluquería, Santiago Pedroso ferretería, Miguel Acevedo tienda de ropas, Esteban Pereyra dueño de una remiseria, Federico Villanueva verdulería, y Fito Caseres, peluquería, para saber cómo transitan esta situación histórica por la que están atravesando, sus necesidades y cómo utilizan la tecnología para seguir trabajando a pesar de la adversidad.



En este nuevo encuentro con actores sociales -como lo viene haciendo en los últimos meses con docentes, estudiantes, trabajadores de la cultura, dirigentes deportivos y jubilados- Giano se interiorizó sobre las experiencias de comerciantes locales de distintos rubros, para saber cómo sobrellevan la pandemia.



En este contexto, Araceli Medina, está en quinto año de la secundaria y cursa el Ciclo Básico Común (UBA) para ingresar a la Facultad de Medicina, desde hace dos meses tiene un emprendimiento de comida vegana que comercializa a través de las redes sociales "con muy buena aceptación" afirma.



Gaspar Muñoz, es de Villa Adela y tiene un emprendimiento propio hace 8 años de ferretería y explicó que en cuanto a las ventas, no se vieron afectados "tuvimos una demanda muy grande de materiales para los arreglos de la casa durante la cuarentena, hubo que acrecentar la atención en las redes" aunque sí tuvieron problemas de logística "hay mercadería que no está ingresando".



Daniel Pérez de Guerrero electricidad, coincide con Gaspar, si bien al principio durante los primeros días este estuvimos cerrado por prevención y porque no sabíamos cómo actuar durante la pandemia, "la actividad de nosotros fue favorecida, porque la gente que no pudo salir a comer o hacer diferentes actividades y la plata que tiene la gasta en mejorar su casa o en el rubro electrodomésticos, así que no nos podemos quejar, pero si tuvimos problemas de logística con los proveedores".



Esteban Pereyra es propietario de remises Libre y afirma que fue uno de los rubros afectados, porque vivimos de cobro de la base y se pagan sueldos alquileres, impuestos que tuvimos que continuar pagándolos como la tasa comercial. Entre las preocupaciones destacó la inseguridad a la que están expuestos con robos cada vez más violentos y el próximo aumento de tarifas, "tenemos dos aumentos anuales que habíamos pedido suspender porque son un golpe muy grande, la gente no tiene no tiene la plata para hacerse cargo de eso".



Laura Moix hace impresiones online y "la pandemia me afectó un poco, sobre todo por el trabajo que teníamos con las escuelas, así que tratamos con nuevos emprendimientos en forma virtual, haciendo mucha tarjetería para comercios que comenzaron a comercializar en redes".



Silvia Silveyra explicó que "el pase bastante mal, porque nosotros vivimos 60 días sin trabajar en la peluquería y quedamos en una situación económicamente muy perjudicial, me atrasé en todo, si bien con la persona con la que trabajo me brindó ayuda todo el tiempo, ella también se vio perjudicada por la inactividad. Lo que voy a hacer ahora es tramitar el monotributo para tener un beneficio", finalizó.



Tras escuchar atentamente todas las experiencias, Giano felicito a todos y todas por el espíritu emprendedor y superador, y afirmó que en términos generales "esta nueva normalidad nos ha permitido amigarnos con la tecnología, acercar un poco la brecha digital con los más jóvenes e incorporar la comunicación, la publicidad y hasta las reuniones de manera virtual, las cuales seguramente van a continuar cuando termine la pandemia".



El presidente de la Cámara de Diputados, destacó la coincidencia entre los participantes en resaltar el beneficio de los programas nacionales, como IFE, ATP o los créditos a tasa cero como motor para la reinversión en el sistema económico local a través del consumo. "Este es un círculo virtuoso".



"La mayor presencia estatal, ya sea del gobierno Nacional, de la Provincia y el Municipio genera en la sociedad una mirada de confianza y credibilidad, porque si el estado no hubiera inyectado en la economía este tipo de recursos, estaríamos mucho, muchísimo peor." Dijo Giano.



También, afirmó el legislador que hay sectores que ganan mucho dinero que no están bien grabados y tienen más beneficios que otros que deberían tener más, porque menos ingresos y trabajo tienen.



"Me parece que los debates que debe darse Argentina tienen que ver con una reforma tributaria progresista, para que se pague, pero de una manera diferente. Ojalá que el gobierno nacional o nuestros legisladores nacionales, fundamentalmente, puedan avanzar en una reforma tributaria en este sentido, para que quienes tienen menos ingresos y trabajen sean los que menos paguen, en contraposición a los que más ingresos tienen -porque tienen más capital, más ganancias- sean los que más paguen, y eso de alguna manera nos va a permitir transitar por un país más justo, normal e igualitarios como se está reconstruyendo".