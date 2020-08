González García: "Los contagios crecen en el interior por reuniones sociales"

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aseguró que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "hay un aplanamiento de la curva de contagios" de coronavirus y una "ocupación más desahogada de camas", pero advirtió que crecen los contagios en el Interior del país.



En diálogo con El Destape Radio, González García dijo que la curva "se amesetó en el AMBA y crece en el interior por reuniones sociales. No hay que descuidarse", aseguró.



"La entidad que agrupa a las clínicas estudió los grandes sanatorios y tienen 9% menos ocupación de camas de terapia que en julio de 2019. Esta es una época de mucha demanda de camas. En función a la enorme expansión que hemos hecho, no sólo del sistema público y privado, si no que tenemos cierto margen", explicó.



En ese sentido, el ministro indicó que "en la Ciudad le dimos todo lo que pidió e hicimos una ampliación de recursos", mientras que en la Provincia "empezamos a equipar a las a las clínicas privadas para que amplíen sus capacidad operativa en camas de terapia".



"Si un ciudadano sin prepaga u obra social va a una clínica privada y no tiene cobertura, se lo paga el Estado", aseveró González García, y subrayó que "la gente tiene miedo de ir a las clínicas, y eso repercute negativamente".



Por último, González García informó que la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, que coproducirá el laboratorio mAbxience, "se empieza a fabricar en estos días", y explicó que "no hay ninguna vacuna que haya superado la Fase 3, y muy probablemente la primera en hacerlo sea la que Argentina comenzará a producir".



"Vamos a tener la vacuna al mismo tiempo que las potencias centrales y a buen precio", resaltó, y agregó que "nunca nos propusimos quedar indemnes de una pandemia mundial, sino atravesarla con el menor costo posible para los argentinos".