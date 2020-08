Instan a Bahl a "hacerse cargo de lo que le corresponde" como intendente

La agrupación política "La 26 de Julio" envió al intendente Adán Bahl un comunicado titulado "Hagase cargo de lo que le corresponde". Desde ese sector del radicalismo le cuestionan, entre otros puntos, las acciones implementadas por su gestión de gobierno en el marco de la pandemia por coronavirus.



A continuación, el texto completo:



Estamos trascurriendo el día nro 150 de la CUARENTENA impuesta por el gobierno NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL, donde cada estamento tenía sus responsabilidades para evitar los contagios del virus en la población.



Hemos visto las acciones tomadas en NUESTRA CIUDAD y en esto nos vamos a enfocar,



LEIMOS EN ESTOS DIAS:



"BAHL RECLAMA EL RESPETO POR LAS MEDIDAS DE PREVENCION" 11/7

"NO HAY MEDIDAS MAS FUERTE QUE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL" 12/7

"BORDET Y BAHL DEFINEN MEDIDAS" 10/8



Estas han sido algunas de las declaraciones de nuestro intendente ADAN BAHL, con respecto a la pandemia que nos conmueve, mientras tanto, PARANA, paso de no tener casos a TRANSMISION POR CONGLOMERADO Y AHORA POR TRANSMICION COMUNITARIA.



Las preguntas que surgen después de esta breve introducción con respecto a su actuación son:



-¿Cuándo controló las entradas a Paraná? Salvo los primeros días de la pandemia, la ciudad fue un colador, tal es así, que en Mayo Junio y Julio, había ciudadanos que viajaban a Buenos Aires y nunca se los controlo ni a la salida ni entrada de la ciudad, a diferencia de otras intendencias de Entre Ríos y del país. No articuló con la Policía de Entre Ríos. NUNCA SE HIZO RESPONSABLE DE LA CIRCULACION en LOS ACCESOS DE CIUDAD ni de los propios ni de quienes por diversos motivos acceden y salen de la ciudad sin ser vecinos nuestros.



-¿Que acciones se hicieron? Salvo hace unos meses, el plan detectar, que lo hacia la provincia y que ahora no se realiza para ayudar en la cuarentena a los BARRIOS POPULARES DE PARANA



-SR INTENDENTE: a todas luces no es suficiente la ayuda alimentaria que proporciona a las flias empobrecidas de la ciudad por causa de la pandemia, el aislamiento social y el distanciamiento; Quizas deba Ud. intensificar la acciones de prevención, articulando políticas en las áreas competentes, ejecutando acciones transversales que tengan que ver con la información, la prevención y la protección de la ciudadanía y sobre todo a los sectores más vulnerables.



- ¿Por qué los CIC, que son centros donde se les puede dar respuestas descentralizadas a los ciudadanos se encuentran cerrados y sin actividad?



- ¿Qué función cumple la Dirección de Transito en el control de circulación? ¿Por qué no están y no estuvieron en los controles de los accesos, como en todas las ciudades de Entre Ríos?



- La mayoría de los ciudadanos PARANAENSES, HEMOS SIDO RESPONSABLES, POR LO QUE ES SU RESPONSABILIDAD Y LA DE SUS FUNCIONARIOS, CUIDARNOS, cosa que NO HAN HECHO ni si quiera solucionando el problema del transporte público a quienes trabajan en las áreas críticas generándole mayores erogaciones.



- Hay reparticiones municipales, que no contaban siquiera con lo mínimo para cuidarse en el ejercicio de sus funciones, como no tener alcohol en gel o lavandina para la limpieza de los baños.



- Se hicieron tarde y escasas, las reservas de camas para personas vulnerables que no puedan estar aisladas en sus casas, sucediendo hoy que los aíslan en su propia casa poniendo una faja en su puerta, sin tener en cuenta la cantidad de habitantes de la misma.



En definitiva, SR INTENDENTE, no anuncie más obras, no se refugie en en la situación financiera del MUNICIPIO Y trabaje, para mitigar esta crisis financiera y de salud en la que su inoperancia nos sumió. HAGASE RESPONSABLE DE CUIDARNOS, DEDIQUESE A SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD DE PARAná que para eso la gente lo votó.