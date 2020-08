Cafiero pidió "perdón" a trabajadores de Salud por "no evitar" la Marcha 17A

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, pidió "perdón" a los trabajadores de la salud que "están poniendo el cuerpo todos los días por no haber logrado evitar que la oposición buscara otra manera de protestar", que no pusiera "en riesgo" la salud de la gente.Cafiero se refirió así al "banderazo" del "17A" que, en abierto desafío al aislamiento obligatorio, reunió a miles de personas en las inmediaciones del Obelisco, en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, y en las principales ciudades del país, en medio del pico epidemiológico."Cuando todo esto pase, la enorme mayoría de los argentinos vamos a poder decir que promovimos la solidaridad y que honramos la memoria de los muertos por esta enfermedad", indicó Cafiero.Y agregó: "Entre esa enorme mayoría va a haber hombres y mujeres de todo el país y de todos los partidos. Pero también habrá una minoría que no va a poder decir esto cuando mire a los ojos a sus hijos".