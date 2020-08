UCR: "Necesitamos una interna para ser columna vertebral en Entre Ríos"

A través de un documento, integrantes de la Unión Civica Radical realizaron un documento donde queda de manifiesto la necesidad de crear una línea interna para "ser la columna vertebral de Entre Ríos".





Texto completo



Ante los tiempos de procesos de renovación de autoridades partidarias vemos imprescindible devolverlerle a la Unión Cívica Radical la ética, la vitalidad, los proyectos, la fuerza, la seguridad, los rumbos, la presencia, la voz y la palabra.



Creemos que tenemos que devolverle a la U.C.R. la democracia como único instrumento interno insoslayable para elegir, para debatir, para disentir, para consensuar.



Devolverle al partido la escucha y el diálogo de sus integrantes en el marco de mayorías y minorías.



Devolverle al partido esa estructura eficiente para definir plataformas, ideas y candidatos en cargos electivos con identidad, pertenencia y autenticidad en las ideologías partidarias.



Devolverle al partido esa militancia respetuosa, que no se vende ni se compra.



Devolverle al partido ese caminar al lado de cada miembro de esta sociedad entrerriana respetando disensos y coincidencias, en donde el otro es posible, y el nosotros existimos.



Devolverle a la U.C.R., con nuestro accionar, la importancia de los partidos políticos en la vida de la sociedad para que esta nos mire con confianza.



Lejos queremos estar de prebendas, de iluminados, de acomodaticios, de mentirosos, de compradores de voluntades, de entregadores, de hipócritas, de corruptos, del sálvese quien pueda, del partido vacío de poder, de nombres, de impunidades.



Desde la LINEA INTERNA RADICAL DE ENTRE RIOS seguimos reivindicando los valores, nuestras raíces federalistas, autónomas, profundamente demócratas, en donde nuestros representantes electos toman decisiones políticas ajustadas a derecho y moderada por derechos, respetando nuestra Carta Orgánica, nuestras libertades individuales y colectivas.



Tenemos límites ideológicos ya que entendemos que esto facilita la presencia y el accionar de nuestro partido.



Entendemos que es hora de salir del letargo, del silencio, de la quietud, de la inactividad, de la comodidad, de la inoperancia. Es hora de estar al lado del pueblo, del ciudadano; estamos pasando en nuestra República, en nuestra Provincia y nuestras localidades cuestiones extremadamente graves: inseguridad, desempleo, injusticia, crisis, en educación, en salud, en transporte, en libertades individuales, etc.



Tal como lo expresaba el Dr. Sergio Alberto Montiel "es bueno que haya internas, porque cada cual tiene que tomar una posición y tiene que expresar algo", además "...sirve para movilizar el partido y convocar a todos los afiliados para ir a votar". "Debemos replantearnos y definir qué queremos y cómo lo queremos", es fundamental "recomponer el partido y salir a decirle a la gente cómo pensamos. Pero para esto tenemos que tener bien definido qué problemas queremos resolver y cómo los queremos resolver. Esa es la tarea".



La LIRER está convencida que el partido existe, que hay radicales afiliados esperando por una participación, la estructura de la Línea tiene base en todo el territorio provincial, ya que en esencia representa la base media del que quiere progresar, no con el hacha y el machete de una revolución, sino con la honestidad, la justicia, la capacidad, el trabajo, la educación y las instituciones de la Republicanas.



Por ello: desde la LINEA INTERNA RADICAL ENTRE RIOS, único grupo interno que en dos oportunidades gobernó la provincia, CONVOCAMOS a todos los afiliados, simpatizantes, a la juventud, a los integrantes de otros grupos internos, a los integrantes de los equipos de gobiernos del 83'y 99´; a los sectores de la producción, del trabajo, del conocimiento, de la cultura, de las economías regionales, a las instituciones intermedias, clubes, asociaciones a participar en el diseño de grandes propuestas y soluciones que se pretenden para la sociedad.



"Por el bien de la Provincia, por cada uno de nuestros Municipios, Comunas y Juntas de Gobierno, por nuestra República Argentina necesitamos encontrarnos."



Abel GRINÓVERO; Gustavo PITTAVINO; Alejandra MACIEL; Mónica PIRIZ; Alfredo LESCANO; Ofelia SAUTIER; Armando PATAT; Julio BARRIOS, Alberto GODOY; Camila HEINZE; Carlos GATTO; Carlos CUSCUETA; Jorge CAÑETE; Jorge CHEMEZ; Carolina REPETTO; Cesar WELSCHEN; Cristina DAPPEN; Darío LEGUIZAMON; Dora ALARCON; Eduardo STIEBENS; Elda ZUIANI ; Enrique CARBÓ; Eugenia RIOS; Giordano BOGIAN; Pablo PITTAVINO; Mirta MAZUCO; Mario PODVERSICH; Mario GASTIAZORO; Norma RODRIGUEZ ; Omar TABORDA; Jorge PERA; Rubén VILLAVERDE; Raúl GONZÁLEZ; Julio LERICHE; Raúl ZANDOMENI; Ricardo GRENZ; Rodolfo FUNKEL; Gustavo SEGOVIA; Jorge KRENZ; María José MIRANDA; María Inés BANCHERO; María Luisa PEREYRA; Silvia ZANDOMENI ; Silvia BERON; Eduardo GONZALEZ ALEM ;Silvia ZUFIAEURRE; Rubén DIAZ; José VILLALBA; Juan Martín BARÓN ; Mirian CANTERO; Mirita LUCHESI; Mirta GONZÁLEZ; Javier ELIZALDE; José ZAPATA; Kika MOLINER, Lisandro SCIPIONI; Lucía RONDAN; José BENITEZ ; Luciano FETOLINI; María Elena HERZOVICH; Rubén MAIN; Eugenia GARGIULO; María Virginia GONZÁLEZ ; Santiago RUIZ; Jorge LANDRA; Pamela PADILLA; Leonardo OJALVO; Luis PANDIANI; Lorena COCERES; Stella SOVRANO; Gloria Rocha... SIGUEN LAS FIRMAS