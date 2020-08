Rogel: "En Paraná, se advierte es una crisis económica y social muy profunda"

Se realizó este sábado una asamblea, mediante el sistema de Zoom, de la militancia y la dirigencia de Alternativa Radical de Paraná. Llamaron "a pensar en la sociedad por sobre los dirigentes".En el encuentro participaron los dirigentes de las 18 seccionales y se escuchó un informe detallado de la diputada provincial Sara Foletto sobre la situación de la provincia.Además, se hizo un repaso pormenorizado de lo ocurrido en estos meses de pandemia, tanto en el país, como en la provincia y en la ciudad, y fundamentalmente del radicalismo.Todos los dirigentes del espacio, coincidieron en que "no es tiempo de seguir pensando pura y exclusivamente en las internas de los partidos, sino de pensar más en las cosas de país y de la provincia", señala el comunicado enviado a este medio."La fragmentación del radicalismo y el internismo nos terminará consumiendo, si no advertimos que el pueblo atraviesa momentos muy particulares y delicados", resaltaron."Vivir en el microclima, solo de las cosas que les interesa a los dirigentes, no nos acerca al hombre y la mujer común, que esperan ver dirigentes políticos que hablen, discutan y se preocupen por las cosas que les pasa al pueblo, no a los dirigentes", considera Alternativa Radical Paraná.Asimismo, los dirigentes coincidieron en que "disputarán, cuando la justicia electoral así lo permita, la conducción del partido, tanto a nivel local como a nivel provincial, y que están trabajando desde ahora, para armar una propuesta municipal y otra provincial, que desemboque finalmente en candidaturas a intendente y a gobernador", explicaron desde Alternativa Radical.Por último, el ex Diputado Nacional y ex Convencional Constituyente, Fabián Rogel, señaló que en Paraná "nos vamos a dedicar, una vez que concluya la pandemia y se pueda circular, a visitar casa por casa de los ciudadanos de la ciudad de Paraná para poner en marcha todas las formas de solidaridad posible, puesto que lo que se advierte es una crisis económica y social muy profunda que va a necesitar de mucha solidaridad y de mucho compromiso social y eso es lo único que importa en estos momentos desde la política".