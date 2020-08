Ratifican que reuniones sociales y familiares están prohibidas hasta fin de mes

Política Los alcances del nuevo DNU presidencial en la provincia de Entre Ríos

"El distanciamiento supone límites geográficos. Es decir, podemos circular dentro del departamento geográfico donde vivimos. También supone límites de conducta, que son mantener la distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, además de las medidas higiene que las autoridades sanitarias establecen", sostuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.El funcionario, también aclaró que "las reuniones sociales y familiares están prohibidas para las regiones que están en fase de Aislamiento y también, para las que están en Distanciamiento (como Entre Ríos)", dijo y agregó que "es muy importante su cumplimiento por una razón sanitaria y también, porque la violación de esa prohibición, hace plausible a quienes participen de una reunión y no solamente al dueño del domicilio, a una denuncia penal por violación del Artículo 205 del Código Penal", aseguró el letrado."La aparente contradicción entre permitir reuniones en bares o locales gastronómicos, y en impedirlas o prohibirlas en casa de familias. Lo que ocurre, es que en los lugares habilitados por la Municipalidad como bares o restaurantes, se trabaja con protocolos autorizados por Salud de la provincia y el Municipio, controla el cumplimiento de esos protocolos", explicó Rodríguez Signes."En cambio, en las casas de familia, esos controles son imposibles de realizar. Esa es la razón por la cual se permite en un lugar y no se permite en las casas", dijo el funcionario y agregó: "la otra cuestión para prohibirlos, es que se ha verificado que las reuniones sociales, son focos de contagio muy frecuentes. Ese es el motivo, no hay una decisión arbitraria del Gobierno", remarcó."Las personas pueden circular dentro del departamento en el que viven. Por ejemplo, un ciudadano de Paraná, puede circular por el departamento, pero no puede ir al departamento Diamante, salvo que cuente con autorización expresa, por las razones que la normativa establece", especificó el fiscal de Estado.En cuanto a la circulación dentro del departamento, sostuvo que "se trata de una circulación restringida que debe justificarse y que si bien, incluye también, la posibilidad de circular con fines recreativos, se debe guardar la distancia de dos metros entre personas y en lo posible, no irse más allá de un radio de 500 metros de donde la persona reside", señaló."La circulación está permitida pero con esas restricciones y no está permitido circular o reunirse en los espacios públicos entre una multitud de personas a hacer una reunión social. Eso está fuera de la circulación, eso pasaría a ser una reunión social que está prohibida", remarcó Rodríguez Signes."Hasta el 30 de agosto, Entre Ríos tiene la posibilidad de mantenerse en fase de distanciamiento, depende de los entrerrianos, mantenerse en distanciamiento o lamentablemente, perder esa posibilidad y volver a la situación de aislamiento", sostuvo el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes al hablar en el reporte provincial brindado este lunes.