Fernández: "San Martín nos invita a reflexionar lo que nos pasa como país"

El presidente Alberto Fernández encabezó este lunes la ceremonia por el 170° aniversario de la muerte del General José de San Martín que se realizará en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en el barrio porteño de Palermo.



La actividad comenzó pasadas las 12 con la entonación del Himno Nacional y la colocación de una ofrenda floral al pie del busto al general San Martín por parte del mandatario.



Previo a las palabras de Fernández, se realizó un minuto de silencio en homenaje al Padre de la Patria, informó Presidencia en un comunicado.



Recordó a San Martín como "un hombre inmenso", "inigualable" y "un modelo de conducta a seguir", y dijo que "solo estuvo 12 años en el continente" en los que creó el batallón de granderos, que "hoy también es de granaderas".



En su discurso, el jefe de Estado dijo que San Martín fue un "hombre inmenso", padre del batallón de Granaderos y Granaderas, un "hombre inigualable".



"Hoy se cumplen 170 años de que murió el padre de la Patria y la realidad dice su figura debería ser una modelo y conducta a seguir", sostuvo.



Fernández subrayó que San Martín estaba "preocupado por la libertad americana, argentina y de toda América Latina" y en 1812 empezó su carrera con la batalla de San Lorenzo, y luego cuando creó el Ejército de Granaderos, al que calificó como un grupo de "hombres inigualables y valientes". "Alguno puede alcanzar su valentía, pero nunca igualarlo", dijo.



"Para lograr la independencia solo bastaba el orgullo nacional y convicción", señaló, y recordó cuando San Martín escribió una carta a la Primera Junta preocupado por la independencia. "Le dijeron que no era fácil lograrla, no era soplar y hacer botella", describió.



El mandatario remarcó que San Martín protagonizó una "gesta histórica", que es objeto de análisis en el mundo entero, que fue cruzar la Cordillera de los Andes. "En la Casa Rosada está colgando el estandarte del Ejército de los andes. Como dijo San Martín, esa es la primera bandera independiente en américa", rememoró.



"El tiempo pasó, San Martín siempre fue un ejemplo de nuestras fuerzas armadas, y ellos le deben él el modelo de conducta. Del mismo modo que hizo San Martín en Cuyo, que unió a toda la ciudad para crear un Ejército, hoy en día nuestras fuerzas armadas se unen al resto de los argentinos para enfrontar los problemas del presente. Hoy tenemos que cruzar montañas infinitas, que se llaman pandemia", recalcó, y destacó que los soldados "ayudan donde los argentinos nos necesitan, protegiéndonos para atravesar el momento"



El presidente aprovechó el acto para recordar lo dificultosa que fue cerrar un acuerdo por la deuda y fustigó a quienes cuestionaron la figura del prócer nacional. "Incomprensible que San Martin haya visto humillada alguna de su conducta por las críticas de ese momento", afirmó, y celebró que "tenía mucha sabiduría en sus palabras".



"Lo que pesa es el presente, el modo de proceder y descalificar a un hombre de la talla de San Martín. En 1824 se fue al exilio y en 1825 llegó a Bruselas, donde le escribió a su hija. 'Debes suspirar amor a la verdad, y odio a la mentira'. Se fue olvidado por muchos argentinos", lamentó Fernández.



"Han pasado 170 años de su muerte y muchas momentos de la Argentina se siguen repitiendo, como en aquella década de 1820 que dejó la Argentina para no volver más. Fue victima de la intolerancia y la descalificación. Debemos mirar ese espejo de incomprensión para no hacerlo igual, para no hacer lo mismo. Vivimos un momento único de la humanidad, donde la pandemia, nos acecha, nos contagia, no enferma, nos mata", expresó.



"Tenemos que reconstruir un país que dejaron aniquilado económicamente, que han dejado endeudado de un modo impresionante, que han condicionado el futuro de muchas generaciones, que han sumido en la pobreza a más del 40% de los argentinos. Y no lo digo para reprochar, sino para tener memoria. Para entender cuáles son los andes que tenemos que cruzar hoy", repasó al critica la gestión de Mauricio Macri.



"Hoy el orgullo nacional se gana plantándose ante los acreedores y diciéndoles que no nos hagan pagar una deuda a costa de nuestro pueblo. El orgullo nacional nos lleva a plantear que queremos ser para de la construcción de vacuna contra la pandemia, donde nadie lucre", agregó.