Bordet destacó los beneficios para la producción de reconstruir la ex ruta 26

La obra

A cinco meses de haber firmado el contrato para el inicio de la obra, el gobernador Gustavo Bordet valoró el avance en la reconstrucción de la ex ruta 26, en el departamento Colón, y destacó su impacto positivo para la producción y el turismo en la zona. La provincia invierte 83 millones de pesos.La obra permitirá contar con acceso directo por la autovía 14 desde el corredor turístico que une a la región con las provincias de Corrientes y Misiones. También tendrá beneficios para las cadenas de valor, los frigoríficos locales y regionales, y para el transporte."La reconstrucción de la ex ruta 26 es una obra de infraestructura clave para una amplia e importante zona productiva de nuestra provincia en el departamento Colón", expresó el mandatario, y enmarcó los trabajos en "el plan de obras que con mucho esfuerzo venimos desarrollando a lo largo y ancho de la provincia para potenciar las condiciones de nuestra producción y la generación de puestos de trabajo".En ese sentido, Bordet puso de relieve "los innumerables beneficios de esta ruta que significará más seguridad y comodidad para las ciudades de Colón, San José, Pueblo Liebig y Villa Elisa, entre otras", y sostuvo también que "es un avance muy esperado para la actividad turística de la región una vez que la pandemia permita su reactivación"."Al igual que en muchos otros puntos de Entre Ríos, venimos trabajando fuertemente en un plan de obras de infraestructura fundamental pensando primeramente en la mejora de las condiciones para el desarrollo productivo, económico, social y humano de la provincia", señaló.También sostuvo que "estamos convencidos que la inversión del Estado en este tipo de obras tiene, además, múltiples impactos positivos en cuanto a la reactivación de la Economía y la generación de puestos de trabajo".Por último, el mandatario insistió con la necesidad de "trabajar en un marco de unión y articuladamente con todos los sectores de la provincia para sobreponernos a la difícil situación sanitaria y económica que ha generado la pandemia", y ratificó el pedido de "respetar las normas de cuidado para preservar nuestra salud y la de toda la comunidad".Por su parte, el intendente de San José, Gustavo Bastiá, explicó que "El gobernador planteó una agenda con prioridades y entre ellas está la reconstrucción de este camino que es una de las arterias principales para la producción y el desarrollo de la comunidad".En ese marco, el presidente municipal recordó que "provincia y nación nos han marcado como eje la reactivación de la obra pública, una reactivación de desarrollo, con el impulso de obras viales e infraestructura que generan empleo local y conectividad"."Nos llena de esperanza ver el avance de obra para un camino tan esperado, nos entusiasma y trasladamos la alegría de toda la comunidad con una decisión política de esta magnitud que realmente transforma realidades y hace a la calidad de vida", concluyó Bastián.La ex ruta provincial Nº 26 se extiende desde el empalme distribuidor con la autovía de la ruta nacional Nº 14, hasta la ciudad de Colon. El tramo sobre el que se trabaja es el que llega el puente sobre arroyo "El Doctor". Se trata de 3.568 metros.Entre las tareas que se ejecutan en el lugar constan la demolición de las losas que se encuentran en mal estado; la construcción de base y sub base, ambas de suelo calcáreo con la adición de cemento; la construcción dos capas asfálticas; la limpieza y rectificación de cauce del Arroyo Perucho Verna; el ensanche de calzada hasta llegar a los 7,00 metros y la instalación de semáforos en el acceso al barrio "El Brillante", de San José.