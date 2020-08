Giano dialogó con jubilados y jubiladas sobre "la nueva normalidad"

El presidente de la Cámara de diputados Ángel Giano continuó el ciclo de charlas que mantiene con vecinos y vecinas que transitan la pandemia de manera responsable, entendiendo que la salud y su preservación son el eje de las políticas de contención del gobierno nacional y provincial. Pero, atendiendo las necesidades que surgen en este contexto desfavorable, buscando soluciones y poniendo a disposición su equipo de trabajo.En esta oportunidad, Giano escuchó a Cielo Pelayo referente social, a Elena Leiva referente del Barrio Cohelo; Antonio Said presidente del Centro de Jubilados Nuevo Milenio y Juan Leiva presidente del Centro de Jubilados de Villa Zorraquin, quienes son considerados grupos de riesgo y que sufren el aislamiento quizás más estricto en estos días, y junto a ello, una transición a la nueva normalidad, con todo lo que eso conlleva: nuevas tecnologías, bancarizaciones, recetas electrónicas y abrazos virtuales."Agradezco el tiempo para poder conversar y sumarse a esta propuesta que llevamos adelante a través de reuniones virtuales. Lamentablemente, esta situación de pandemia, que tanto nos afecta, nos mantendrá con el distanciamiento social por bastante tiempo más, pero es muy importante comunicarnos con ustedes, y saber cómo están transitando esta pandemia, qué estamos haciendo bien, qué necesitamos mejorar para seguir cuidándolos y puedan sentir que estamos juntos en esto" dijo el presidente de la Cámara Baja."Me parece que es excelente la idea que se conecte con la gente - expresó Cielo- no hay más o mayor peligro que el pensar que se conoce la situación a espaldas de lo que la gente está sintiendo y viniendo. Así que lo felicito soy jubilada, tengo 74 años por lo tanto soy persona de riesgo y, por situaciones especiales de salud, de altísimo riesgo, entonces he pasado la cuarentena encerrada, lo que me ha permitido por otro lado seguir paso a paso toda la información sobre el Covid-19, y es muy delicado el tema, no es tan fácil hacer los juicios -como hacemos desde afuera- todo lo que se hace siempre es con buena intención, aunque a veces no veamos la realidad"."Creo que el tema que más complica es encontrarnos frente a cientos de mensajes diferentes, confiamos en las autoridades nacionales, provinciales y municipales, pero hay que hacer un gran esfuerzo para saber cuál es la información correcta, es muy difícil para los ciudadanos de a pie, para los que estamos escuchando, saber cuál es la información que debemos tomar, es muy difícil para la gente que está soportando encerrada y sobre todo, porque se le ha complicado económicamente la situación, hasta el extremo de preferir enfrentar la enfermedad para poder tener un empleo y poder vivir".En tanto, Juan Domingo agradeció "poder verse frente a frente a través de una pantalla". Además, expresó la necesidad de avanzar en la regularización dominial de un terreno para el Centro de jubilados y en beneficio de las actividades recreativas pos pandemia, con la convicción de que es "un objetivo por el bien común de los jubilados".Antonio solicitó oportunamente la ayuda para avanzar en las gestiones de personería jurídica y la realización de las asambleas que se vieron suspendidas por las restricciones de la pandemia. Irene, expresó la necesidad de tener una salita de primeros auxilios en el Barrio, y la ayuda para el merendero que funciona brindando contención a más de 100 chicos.Tras agradecer a cada uno por el tiempo y el compartir la experiencia de vida a través de la reunión virtual, Giano se comprometió a gestionar y hacer llegar a cada área del gobierno provincial las situaciones planteadas por cada uno de los y las referentes, destacando que todas obedecen a un principio superador y solidario para la comunidad.