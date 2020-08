El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dio positivo de coronavirus este viernes, luego de realizarse el hisopado, según confirmaron a Ámbito.



El funcionario bonaerense se había aislado a comienzos de esta semana, luego de que un colaborador estrecho suyo resultase infectado.



"Ayer tuve un contacto estrecho con un colaborador que al final del día dio positivo COVID-19. Por ese motivo, me tomaré las 72hs de aislamiento hasta realizar el hisopado correspondiente", había publicado el funcionario provincial el pasado domingo en su cuenta de Twitter. Según explicaron fuentes del gobierno bonaerense, el ministro no presentó ningún síntoma.



Según el protocolo vigente de la Provincia, "el seguimiento de un contacto se considera finalizado si no presentó síntomas hasta el final del período de aislamiento de 14 días desde el último contacto": es decir, Berni debería permanecer en su hogar hasta el sábado 22 de agosto.