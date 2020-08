Créditos a tasa cero para la cultura: quiénes pueden pedirlo y quiénes no

El sector de las industrias culturales -como el de los artistas- es uno de los más golpeados por los efectos de la crisis que acarrea la emergencia sanitaria originada por el coronavirus en el país, y es en función de la profundidad y el alcance del impacto que tuvo el cese de actividades sobre esta área que el Gobierno Nacional resuelve establecer una línea específica de Crédito a Tasa Cero, destinada a dichas industrias.



La medida, que alcanza a monotributistas y autónomos -cualquiera sea el área en que se desempeñen o la especialidad, según aclararon desde el ministerio-, se anunció en las últimas horas y permitirá que quienes se dedican a las industrias culturales puedan disponer de un crédito de hasta $150.000, con un período de gracia de doce meses a partir de la primera acreditación. Una vez finalizado ese plazo, el crédito se reembolsará en un mínimo de doce cuotas mensuales y consecutivas.



Desde Cultura informaron a Clarín que "no hay monto fijo porque eso depende de la demanda, y lo más importante es que hay un año de gracia para devolverlo, algo que no ocurre con ningún otro crédito o tasa". También confirmaron que el crédito será otorgado "a todos los que cumplan los requisitos".



¿Se puede pedir el crédito si se tiene algún trabajo en relación de dependencia? (Muchos artistas son docentes part time).



No. Se aprobará siempre y cuando los solicitantes sean monotributistas y autónomos que no tengan trabajo en relación de dependencia.



¿Se puede obtener este crédito si ya se recibe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)?



Sí. La única salvedad en el caso de los créditos a tasa cero no hayan sido beneficiarios de otro crédito a tasa cero con anterioridad.



La iniciativa, explican sus impulsores, se inscribe dentro de las políticas de ayuda, asistencia y acompañamiento que el Ministerio de Cultura viene desarrollando para sostener a uno los sectores más afectados por la coyuntura.



El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, declara: "Somos conscientes de la profundidad del impacto que tiene la pandemia en el sector de las industrias culturales".