"No tenemos duda de que los incendios son provocados", dijo Gasparutti

Política Quieren que la Legislatura sea incorporada al Comité de Emergencia Ambiental

El flamante subsecretario de Gestión del Riesgo y Protección Civil, Gabriel Gasparutti, afirmó este viernes que "no es fácil controlar" los incendios en las islas del Delta del río Paraná "con gente a la que no le importa nada y actúa con impunidad"."No tenemos la más mínima duda de que los incendios son provocados", dijo Gasparutti, ex funcionario santafesino designado hoy al frente de Protección Civil de la Nación.En relación a la aparición de nuevos incendios, dijo que "no hay manera de que los focos se enciendan así. Justo coincidió con que el Concejo Deliberante de Rosario sesionó en las islas, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para crear el Comité de Emergencia entre las tres provincias"."Yo lo interpreto como una provocación", añadió Gasparutti en declaraciones a radio "La Ocho" de Rosario.Además, señaló sobre la labor de los aviones y helicópteros hidrantes y de los brigadistas, dado que "frente a Rosario hay 500 mil hectáreas y otras 110 mil del delta entrerriano"."No es fácil de controlar (los focos), menos con gente que no le importa nada", agregó luego en declaraciones a radio Dos de Rosario.Para el funcionario, quienes inician los incendios "actúan con impunidad prácticamente" ya que "siguen provocando focos".Brigadistas de distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales trabajan desde hace casi cuatro meses en el control de incendios de pastizales secos que, aparentemente, se realizan como práctica previa al pastoreo de ganado en la zona del Delta del río Paraná, entre Santa Fe y Entre Ríos.Las quemas se producen en jurisdicción entrerrianas pero el humo afecta, en mayor medida, a las localidades santafesinas ubicadas en la margen oeste del río, mientras que el fuego atenta contra la biodiversidad de la fauna y la flora que habitan en esa zona de humedales.Gasparutti dijo que aguarda la llegada a la zona de los siniestros de peritos de la Policía Federal de delitos ambientales para hacer trabajos ordenados por la Justicia Federal.Telam