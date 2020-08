Fernández acordó con los gobernadores "volver a la fase 1 en las zonas rojas"

El presidente anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto y, según lo acordado con gobernadores, "en las zonas rojas volver a la fase 1"."El problema ya no es el AMBA, se ha diseminado en todo el país", dijo el jefe de Estado al realizar el anuncio desde la residencia de Olivos y agregó: "Hace muchos meses la Argentina se olvido de la cuarentena, si no salgan a la calle y vean".Alberto Fernández afirmó que estamos "en un tiempo un poco distinto" con respecto a la pandemia de coronavirus, "con problemas que se mantienen, perduran y se han vuelto críticos pero al mismo tiempo con más esperanza por la vacuna, que deja ver un horizonte".Además, sostuvo que "deberíamos ser más prudentes porque todavía el virus está entre nosotros". Así lo afirmó el mandatario en un anuncio realizado desde la residencia de Olivos.El presidente dijo que el coronavirus "se ha expandido en muchos lugares del país" y que "el plan de la cuarentena temprana funcionó pero el riesgo sigue existiendo"."Hasta que no llegue la vacuna tenemos que pedirles la máxima prudencia a la hora de encontrarnos con otros", dijo el mandatario en un anuncio desde la residencia de Olivos, en el que agregó que "lo peor que nos puede pasar es pensar que ha pasado"."No estamos en condiciones de sentirnos con capacidad de juntarnos con alguien o no sin que eso suponga un riesgo para ambos", resaltó el jefe de Estado, que afirmó: "El riesgo es que nos relajemos"."El mundo está enfermo y la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar al máximo posible es acotar la circulación y la cercanía de las personas", reiteró con el objetivo de para evitar la propagación del coronavirus.Además, el presidente insistió con que "está en nuestras manos cuidarnos" y advirtió que "en los encuentros y abrazos el riesgo de contagio del coronavirus se potencia enormemente"."Algunos sienten que perdieron la libertad, pero lamentablemente no tenemos más solución que decirles que en esos encuentros y abrazos el riesgo se potencia enormemente", dijo.Fernández advirtió que el sistema de salud "empieza a mostrar un grado de ocupación preocupante" en el marco de la pandemia por coronavirus."Logramos fortalecer un sistema de salud que está dando respuesta a todos pero el número de contagios crece, la demanda crece y el sistema de salud empieza a mostrar un grado de ocupación preocupante", dijo el mandatario.Fernández afirmó que "los problemas de contagio ocurren en encuentros sociales" y dijo que "los argentinos que reniegan de estas ideas y realidades deberían escuchar al gobernador de Jujuy", Gerardo Morales, donde "el 93 por ciento del sistema de salud está ocupado"."Ese riesgo está en muchos lados", dijo Fernández desde la residencia de Olivos e informó que, actualmente, "la circulación local del virus hoy alcanza a 14 provincias argentinas".El presidente anunció la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto y, según lo acordado con gobernadores, "en las zonas rojas volver a la fase 1".Fernández subrayó que la cuarentena "no es un acto de autoritarismo ni prepotencia" y destacó que con los gobernadores hablan "el mismo idioma" y comparten "la misma preocupación" en relación al coronavirus."Estamos viendo del mismo modo la realidad. Les pido por favor a los argentinos que nos acompañen, que entiendan que tenemos que ser muy cuidadosos y, por encima de cualquier discurso de ocasión, esta es la realidad", dijo el Presidente el encabezar anuncios en relación a las medidas para enfrentar la pandemia.