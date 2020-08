Expertos le recomendaron al Presidente no hablar más de cuarentena

Los expertos que se reunieron hoy en la residencia de Olivos con el Presidente al mediodía aconsejaron dejar de hablar de cuarentena y poner el foco en la necesidad de cuidados, dando a paso a una nueva etapa sanitaria, evitando que se repita un escena que ya no genera buenas expectativas en la población.Y, según trascendió de fuentes oficiales, fueron muy críticos con "afirmaciones catastróficas expresadas por algunos profesionales de la salud mental". Claro que aceptaron que existen "efectos psicológicos por la pandemia, pero hay un camino en el medio" que requiere otro tipo de mensajes, otro tipo de comunicación. En concreto, la cuarentena continúa pero hay que comunicarla distinto, haciendo "mucho hincapié en la necesidad de mayor cuidado y de perspectiva temporal" para lo cual "la vacuna abre una oportunidad única".Por la tarde, a partir de las 17:30, está previsto el encuentro que Alberto Fernández compartirá con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, de quienes espera un acuerdo acerca de cómo llevar el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) por las próximas dos semanas, aunque también podría haber novedades. Mañana se hará el anuncio oficial, pero todavía no está decidido el formato ni a qué hora será."No hay más ASPO ni DISPO en la Argentina", vienen declarando distintos funcionarios nacionales en los últimos días, dando cuenta de que el aislamiento y aun el distanciamiento ya no son una forma de ordenamiento de la apertura de actividades en distintas regiones del país. También, de que lo que en el AMBA se denomina "cuarentena" ya no es una realidad que pueda ser respetada en prácticamente ningún distrito, salvo en los que tienen alta difusión pública.Incluso hoy por la mañana lo dijo el empresario argentino Hugo Sigman, especialmente ponderado en estas horas por haber logrado para la Argentina la posibilidad de fabricar la vacuna de la Oxford University, desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y que será producida entre el laboratorio argentino mAbxience y el mexicano Liomont para toda América Latina. Desde Madrid, en diálogo con Radio Mitre, explicó que "en todas partes del mundo, después de tantos días, la gente le tiene más miedo a la cuarentena que al coronavirus".Todo indicaría, entonces, que las restricciones continuarán con mínimas flexibilizaciones en la zona del AMBA, con vueltas atrás en algunos distritos del interior y el anuncio de mayor capacidad de camas de terapia intensiva, tanto en CABA como en el conurbano, para las que ayer viajó especialmente el ministro de Salud, Ginés González García, en un plan que seguirá en pleno desarrollo durante el mes próximo. Las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgo podran seguir.Infobae