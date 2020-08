"El Estado tiene obligación ética de financiar a los ciudadanos en la madurez"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "el Estado tiene la obligación ética de financiar en la madurez a los ciudadanos" al participar esta mañana, junto a la directora Ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, y 875 funcionarios de todo el país, de la apertura del Encuentro Federal del organismo. Atender a los adultos mayores "Una sociedad que se despreocupa y se desentiende de sus viejos es una muy mala sociedad en términos de calidad ética", consideró Fernández en el cierre de la actividad, durante la cual las autoridades realizaron un balance de las políticas de asistencia que se desplegaron en el marco de la pandemia del COVID-19 y presentaron los lineamientos estratégicos para el período 2020-2023.

"La ANSES es un instrumento muy importante con el que cuenta el Estado nacional", señaló el Jefe de Estado desde la residencia de Olivos, donde estuvo acompañado por Raverta.



Por su parte, la funcionaria resaltó: "Los primeros 100 días de gestión pusimos mucho esfuerzo y compromiso para lograr transcurrir este tiempo excepcional de crisis humanitaria que nos encontró unidos para dar lo mejor que tenemos desde este organismo: la solidaridad y el abrazo para todos nuestros compatriotas". Políticas para el cuidado Tras recordar la instauración de la AUH y de la jubilación universal, la titular de la ANSES valoró: "Hoy tuvimos que salir a abrazar a quienes no estábamos abrazando: trabajadores de la economía informal, desocupados e incluso aquellos que podían perder su trabajo, y eso lo pudimos hacer porque tenemos un organismo inteligente, un organismo empático, pero sobre todo porque tenemos un Presidente que toma las decisiones políticas para cuidarnos a todos y a todas".



Luego, los responsables de la gestión de todo el país, entre subdirectores, directores generales, directores, coordinadores, jefes regionales y de las Unidades de Atención Integral (UDAI) y oficinas, compartieron el balance y establecieron una agenda de trabajo de forma plural, federal y participativa. Su paso por la presidencia En el inicio de la jornada, trabajadores y funcionarios realizaron el descubrimiento de la placa del Salón Néstor Kirchner del edificio central, en el microcentro porteño, en reemplazo de la original, que fue removida y vandalizada.

"Hay quienes piensan que eliminando placas se puede borrar la memoria colectiva", señaló el Presidente y remarcó: "La memoria de Néstor no se borra esencialmente porque todos los argentinos sintieron lo que hizo por su paso por la Presidencia". Moratoria impositiva Al referirse a la moratoria impositiva dictada en el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente Fernández resaltó que ésta "permitió a más de 2,5 millones de personas, casi todas mujeres, acceder a una compensación que merecían pero que no tenían", y también valoró la creación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Vivir dignamente El Jefe de Estado afirmó que "el sistema previsional de los fondos de pensión, que no tenía ningún sesgo de solidaridad, demostró su ineficiencia".

"En los meses de gobierno que llevamos hemos incrementado en 11 mil millones de dólares el FGS y eso habla muy bien", dijo el mandatario y atribuyó su merma a que, "en la gestión anterior, dejó de importar la cuestión productiva".

"Buscar el modo en que aquellos que trabajaron y aportaron toda una vida puedan contar con un ingreso mínimo para vivir dignamente, es un debate ético, no es un debate económico", concluyó.