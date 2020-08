Bullrich: "No vamos a permitir que hagan de la justicia una unidad básica"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, aseguró hoy en un encuentro virtual con militantes del partido liderado por Mauricio Macri que no van a "permitir que hagan de la Justicia una unidad básica", al hacer referencia al proyecto de reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo.



Al participar de un panel por la plataforma zoom denominado "Diálogo contra la impunidad", del que también fueron parte el diputado Federico Angelini, vicepresidente de PRO, y la abogada Silvina Martínez, la titular del PRO defendió las protestas en espacios públicos pese a la vigencia de la cuarentena obligatoria.



"No vamos a permitir que hagan de la Justicia una unidad básica de militantes", afirmó ante 400 militantes y simpatizantes.



Sobre la convocatoria a una marcha el lunes 17 de agosto por parte de sectores opositores al Gobierno en contra de las medidas oficiales que, según denuncian, "restringen las libertades", Bullrich alentó la participación aunque pidió "no amontonarse" en la vía pública y que concurran "en auto".



"Vamos a estar pero cumpliendo la ley", aclaró la ex ministra de Seguridad, que reivindicó las movilizaciones realizadas hasta el momento por sectores opositores e independientes contra el Gobierno de Alberto Fernández.



Al respecto, señaló que "desde 1983 no se veía una fuerza republicana, democrática y liberal defendiendo sus ideales en la calle".