Bordet destacó que en "época de restricciones" no se detuvo la obra pública

"Este gobierno está al lado de los productores y de los entrerrianos que cada día generan economías regionales para la provincia. A todos ellos les brindamos nuestro profundo reconocimiento con obras y acciones en estos tiempos tan complejos", expresó el gobernador Gustavo Bordet.



Al recorrer los puentes recientemente habilitados sobre el arroyo Don Cristóbal, en el departamento Nogoyá, el mandatario dijo que "quería estar hoy aquí en Don Cristóbal para testimoniar que obras de este tipo van a seguir desarrollándose en toda nuestra gestión de gobierno, y vamos a seguir trabajando en conjunto con el sector privado para que nuestra provincia pueda tener el desarrollo que se merece".



Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y al intendente de la localidad, Carlos Ostorer el gobernador recorrio la obra donde actualmente ya están habilitados los puentes de hormigón nuevos, uno de 100 metros de largo y el otro de 80 metros, y restan finalizar las obras complementarias.



Hace pocos días se retiró uno de los puentes bailey sobre el arroyo, que estaba en calidad de desvío provisorio para el puente aliviador desde hace 20 años. Hoy se está retirando el restante.



Bordet señaló que al observar esta obra, que "uno siente la satisfacción de la tarea cumplida, de honrar una promesa que había realizado a poco de asumir, cuando nos plantearon que en esta zona de Don Cristobal 1º había constantes interrupciones en el tránsito por los dos puentes que habían sido llevados por la lluvia incesante y las correntadas, en el año 2001. Desde entonces, cada vez que llovía, se inundaba".



Hizo notar que "esto es una cuenca lechera y hay galpones de pollo, no podían salir los productos perecederos, lo que producía innumerables inconvenientes a los productores".



Agregó que "Don Cristóbal y estos puentes están en la zona profunda productiva de la provincia de Entre Ríos, la que más necesita de este tipo de obras. Son inversiones millonarias, pero teníamos que realizarlas, no sólo por el compromiso asumido, sino porque estamos en el convencimiento de que este tipo de obras mejoran la producción, el desarrollo económico y el empleo. Mejoran la ruralidad, personas que viven, que estudian, que se asisten aquí".



Por otro lado, dijo que "en Don Cristóbal estamos terminando el centro de salud, que ha quedado muy bien; y se trabaja articuladamente para poder llegar con soluciones a toda la provincia. La zona rural nos ocupa mucho, porque el futuro, el desarrollo, está aquí y hay que trabajarlo mucho. Para eso no alcanza solamente desde lo discursivo, sino que hay que afectar recursos y poner equipos a trabajar; y esto es lo que hemos hecho", acotó.



"Estos puentes son sumamente necesarios, por eso estoy satisfecho y quería estar presente para testimoniar que obras de este tipo van a seguir desarrollándose en toda nuestra gestión de gobierno, como lo estamos haciendo en el territorio de la provincia", subrayó.



Y agregó: "Falta mucho, pero es mucho lo que estamos haciendo y es mucho el esfuerzo; a pesar de que es una época de restricciones, de pandemia, no hemos detenido este tipo de obras porque la gente imperiosamente lo necesita y los productores también".



Los trabajos llevan un 93 por ciento de avance, que demandaron alrededor de 120 millones de pesos, y cuando esté culminada la obra se habrán invertido más de 166 millones de pesos.



En la recorrida estuvieron presentes, además, la titular Vialidad, Alicia Feltes; el responsable de Vialidad Nacional en Entre Róos, Daniel Koch; la senadora provincial Flavia Maidana; y el representantes de la empresa que tiene a cargo la obra, Leonardo Damonte Norvial.



La obra



La obra contempló la construcción de dos puentes y sus respectivos accesos sobre el arroyo Don Cristóbal, en la ruta provincial 34, en el tramo Nogoyá ? El Pueblito, del departamento Nogoyá. Están emplazados en la traza actual y sustituyen a los puentes de hierro tipo bailey que fueran colocados hace 20 años en ocasión de una creciente extraordinaria.



Se trata de la construcción de un puente principal de 100 metros de largo, parcializados en cinco tramos de 20; y un puente aliviador de una extensión de 80 metros, parcializados en cuatro tramos de 20 metros.



La superestructura de ambas obras de arte se resuelve en función de un tablero de hormigón de perfil rural con un ancho de calzada de 8.30 de ancho, y dos veredas de 0.60 metros sustentados en cuatro vigas de hormigón pretensado por tramo.



La infraestructura ?falso estribo y pila? está compuesta de tres pilotes columnas unidas por un cepo superior. Las columnas son de 1,20 metros de diámetro, prolongándose como pilotes excavados in situ de igual diámetro hasta la cota de fundación.



Como complemento del proyecto se contempla la construcción de accesos a los puentes, consistentes en la incorporación de una calzada de ripio de ancho variable sobre la cual se construirá una capa base de material calcáreo y una subrasante de suelo común con compactación especial de idénticas dimensiones que el manto superior. Además, se realizarán banquinas de suelo común de ancho variable; y como base de este perfil estructural, un terraplén de suelo común con compactación especial.



Asimismo, se prevé la incorporación de barandas metálicas para defensa de terraplén y señalización vertical.