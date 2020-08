Cuarentena: Mantendrán cerradas fronteras y limitaciones en el transporte

Más allá del debate sobre la continuidad o no de una cuarentena restringida o flexible para el AMBA, desde el Gobierno ya definieron que en la nueva etapa de aislamiento social que se dará a partir del lunes en todo el país no se abrirán nuevos pasos fronterizos, se mantendrá el esquema de vuelos internacionales programados para repatriaciones o casos especiales y la dinámica de flujo de pasajeros del transporte público para el área metropolitana seguirá con restricciones y suspensiones en el uso de la tarjeta SUBE.Alberto Fernández ayer no descartó la posibilidad de volver a establecer una cuarentena estricta y graficó lo que se puede venir en la nueva etapa: "El botón rojo siempre está a mano porque la preservación de la salud siempre es lo más importante", dijo.En el Ministerio del Interior que conduce Eduardo De Pedro dijeron aque "no hay decisión del Gobierno de abrir fronteras terrestres" en la nueva etapa de aislamiento social.De esta manera, los único pasos limítrofes habilitados para vehículos y ómnibus seguirán siendo: Paso de los Libres/Uruguayana (Brasil), Gualeguaychu/Fray Bentos (Uruguay), Cristo Redentor en la frontera de Mendoza con Chile, Paso San Sebastián (Chile) y Salvador Mazza/ Yacuiba (Bolivia). Aunque este último paso se abre a "requerimiento". Es decir, para casos excepcionales y con permisos especiales de paso.En estos pasos fronterizos habilitados sólo pueden pasar los camiones que transportan mercaderías con los permisos habilitados y aquellas personas que sean argentinos con el requisito de cumplir una cuarentena obligatoria ni bien pasan las fronteras.La Argentina cuenta con más de 80 pasos fronterizos internacionales pero desde el 16 de marzo en que el Presidente dispuso por el decreto 274/2020 se cerró la mayoría de esos pasos terrestres. Y la idea del Gobierno es seguir adelante con este esquema de sólo cinco pasos habilitados para evitar que ingresen al país personas que pudieran estar contagiadas de COVID-19.Por otra parte, en el Ministerio de Transporte que lidera Mario Meoni explicaron que la intención en la nueva etapa de cuarentena es establecer el mismo esquema de limitaciones en los vuelos de cabotaje e internacionales que rige hasta ahora con algunos ajustes.Los vuelos internacionales sólo estarán habilitados desde Ezeiza para aquellas personas que tengan permisos especiales o que en los lugares donde se dirijan los países los acepten. Actualmente no hay más de uno o dos vuelos diarios al exterior.De esta manera, se confirmó que la vuelta de los vuelos comerciales en septiembre está descartada. El ministro Meoni, en coordinación con la ANAC, sólo habilitará desde el 1 de septiembre a las empresas áreas a vender tickets de vuelos internacionales pero sin fecha. Es decir, con boletos que estarán sujetos a cambios de fecha o con la operación de venta abierta sin un día concreto de apertura del vuelo."La decisión es mantener las restricciones aéreas porque los niveles de contagio de COVID-19 no han bajado y el Presidente pidió mantener los niveles de control en el ingreso de personas a la Argentina", expresó un allegado a Meoni.A la vez, desde el Ministerio de Transporte dijeron que los vuelos de cabotaje seguirán restringidos. "Sólo se habilitarán algunos vuelos especiales, no regulares en casos excepcionales y de carácter humanitario como pueden ser a Tierra del Fuego", dijeron las fuentes consultadas.Ante la queja que hubo desde distintas empresas aéreas por la idea que había de apertura de vuelos desde el 1 de septiembre, en la ANAC aclararon que esa resolución solo hacía referencia a la venta de tickets y que fue publicada para evitar que las compañías comercializaran pasajes para fechas que no estaban autorizadas.En la Casa Rosada nadie quiere arriesgar ahora una fecha tentativa de regreso de los vuelos comerciales tanto de cabotaje como los internacionales. Pero hay una cuestión concreta y segura para la nueva etapa de cuarentena: se mantendrá el esquema de emergencia y con vuelos excepcionales desde Ezeiza.