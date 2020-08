Embajador argentino en Rusia avaló el registro de la vacuna contra el Covid-19

Internacionales Rusia registró la primera vacuna contra el coronavirus

Lagorio indicó que una alta funcionaria del gobierno ruso señaló que las vacunas podrían empezar a ser distribuidas en el público en enero próximo, a pesar que no hay datos por el momento sobre tiempos de producción y distribución, y consideró que tendrían que comenzar las "discusiones técnicas" entre Ministerio de Salud argentino y el ruso."Desde ya la relación entre Rusia y Argentina es muy buena. Ahora empezarán las discusiones en el plano técnico entre los ministerios de Salud porque ya no son especulaciones, hay datos concretos", consideró el embajador en declaraciones a Rock and Pop.Lagorio, a contramano de las dudas que manifestaron integrantes de la comunidad científica internacional en torno a la nueva vacuna, le dio visos de seriedad al registro de la vacuna rusa contra la pandemia, la cual se convirtió en pionera a nivel mundial.Lagorio, quien se describió como un diplomático de carrera que hace tres años está a cargo de la representación diplomática argentina en Moscú, advirtió que "hay muchos prejuicios sobre Rusia", al que describió como "un país enorme, complejo, al que hay que descubrir y el cual no es un enigma".El presidente Putin anunció este martes que su país registró la primera vacuna contra el coronavirus Covid-19.Según el líder ruso, la vacuna registrada es "eficaz" y superó superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una "inmunidad estable" ante el nuevo coronavirus.Medios locales también anunciaron que Putin destacó que su hija ya recibió la nueva vacuna contra la enfermedad que tiene en vilo al mundo.