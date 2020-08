Fernández a un año de las PASO: El Frente de Todos fue "capaz de forjar unidad"

El presidente Alberto Fernández recordó el triunfo en las elecciones primarias de 2019, del que hoy se cumple un año, y destacó que el Frente de Todos fue "capaz de forjar una unidad", ante lo cual remarcó que no deben permitir que se fracture el espacio "por egos o actitudes personales".



"Fuimos capaces de lograr ese resultado porque fuimos capaces de forjar una unidad. Entendimos nuestras fortalezas y debilidades", sostuvo el mandatario.



En declaraciones a Futurock, el jefe de Estado subrayó: "Lo que nunca debemos olvidar es que cuando nos dividieron nos pasó lo que nos pasó, lo que le pasó a la Argentina. No podemos permitirlo y menos por nuestros egos o actitudes personales".



El entonces candidato presidencial del Frente de Todos destacó que la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, "tuvo la amplitud y generosidad de acompañar" la construcción de una alianza para competir contra Mauricio Macri, quien buscaba la reelección.



"Ella creyó que yo era el mejor candidato. Podría haber sido otro, no lo sé. Lo más importante fue la unidad que pudimos crear. A mí la diversidad no me molesta en lo más mínimo, pero no podemos perder objetivos y ser funcionales a los otros", subrayó.



Al referirse al primer aniversario del triunfo en las elecciones primarias de 2019, Alberto Fernández contó que lo recuerda "casi como un día normal".



"Me levanté, fui a pasear a Dylan y después hice las declaraciones para los periodistas; desayuné en casa, fuimos a votar con Fabiola (Yáñez), vinieron algunos amigos, que estaban más nerviosos que yo, y después nos fuimos para el búnker", relató.



Y añadió: "Estaba tomando un vaso de pomelo y cuando vi el resultado en la tele, me abracé con Estanislao (Fernández). Después me abracé a todos, hablé con Cristina (Kirchner)".



El Presidente remarcó que aquel 11 de agosto de 2019 verificó que "el secreto es la unidad".



"El que escribió la frase `todos unidos triunfaremos´ (en la Marcha Peronista) no se equivocó: la tenía más clara que todos nosotros", finalizó Alberto Fernández.



En las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año pasado, la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, cosechó el 49,49 por ciento de los votos frente al 32,93 por ciento que obtuvo el binomio de Juntos por el Cambio, integrado por Mauricio Mari y Miguel Ángel Pichetto.