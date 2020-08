Caja de Jubilaciones: "Estamos dispuestos a escuchar opiniones y sugerencias"

"Es un desafío, uno más que me ha tocado vivir, soy orgullosamente como siempre digo, empleado público hace más de 34 años, soy contador público desde hace más de 34 años. Soy empleado de Caja de Jubilaciones, hace más de 30 años. Estaba cumpliendo funciones en la Gobernación, ahora vuelvo a mi 'casa'. El Gobernador ha confiado en un empleado de la Caja, en este caso me tocó a mí, me encomendó una tarea que trataremos de llevarla adelante, con mis compañeros, de la mejor forma posible", afirmó en Quién Dice Qué, el contador Edgardo Scarione, nuevo director de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.



"La Caja, constitucionalmente es provincial. A lo largo de todos estos años, hemos vivido vicisitudes, tenemos muy claro los empleados públicos, y creo que los entrerrianos deben tener en claro porque que la Caja no es solamente un problema relacionado directamente con la actividad pública, somos parte de un presupuesto que atañe a toda la provincia. La Caja ha estado siempre observada con especial atención por distintos sectores", definió.



Ya tuvo contacto con algunos sectores. "Nos han visitado representantes de retirados policiales, de Agmer, hemos charlado de temas administrativos, y el tema de fondo, que es el análisis de la Caja de Jubilaciones", contó.



Al ser consultado, mencionó que "sí se puede iniciar el trámite jubilatorio en estos momentos. Estamos analizando cómo mejoramos el sistema que tenemos. Ha traído algunas dificultades. Este martes vamos a empezar a delinear nuevas alternativas, para intentar mejorar el sistema y brindar un mejor servicio. Los compañeros de trabajo estuvieron viendo alternativas, para que los turnos no se vayan tan lejos. Hoy tenemos una limitante que es que no podemos contar con todo el personal. Tampoco podemos traer gente: quienes concurren a nuestro organismo, están al límite de la situación de riesgo. El plantel de empleados es bastante reducido, también hay personal con teletrabajo".



"Estamos dispuestos a escuchar opiniones, sugerencias. Sabemos que nos debemos a los beneficiarios de la Caja, o solo a los jubilados sino también a los activos que están iniciando trámite y a un montón de personas que no se van a jubilar por nuestra Caja, ero que necesitan documentación de la misma. Queremos brindar un servicio que la gente sepa que tiene un respaldo", afirmó luego. Elonce.com.