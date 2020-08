"En Comodoro Py, tirás una banana al aire y no toca el piso", dijo Félix Crous

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, lanzó hoy duras críticas a los jueces de Comodoro Py, a los que acusó de "gorilas", e ironizó que si se tira "una banana al aire" en ese edificio "no toca el piso"."El Poder Judicial, en sus sectores más poderosos, están mostrando su resistencia (a la reforma judicial), aunque el sector más poderoso no está mostrando toda su resistencia", evaluó Crous, al hacer referencia a los tribunales federales de Comodoro Py 2002.En ese sentido, el jefe de la OA señaló con ironía: "En Comodoro Py tirás una banana y no toca el piso".En tanto, el titular de la Oficina Anticorrupción consideró "imprescindible" que la Corte Suprema de Justicia "tenga más miembros", al considerar que cinco ministros representan "un triunfo de los sectores oligárquicos del país"."Es imprescindible que la Corte tenga más miembros, que tenga representación federal y paridad de género. Que la Corte tenga cinco miembros es un triunfo de los sectores oligárquicos en el país", remarcó Crous.Además, el jefe de la OA indicó que ésta es "la reforma judicial más esperada de la Argentina"."Hay un extravío enorme por parte del Poder Judicial", indicó el titular del organismo en declaraciones radiales.A su entender, "esta Corte es una ficción" por considerar que muchos de los casos los resuelven "los secretarios"."No solo tenemos un sistema con estas deficiencias, sino que además expresa como nadie las ficciones de esta justicia", subrayó el titular de la oficina.Crous, en tanto, también sostuvo que "el juicio por jurados es imprescindible por la presión de los medios ante los jueces". Fuente: (NA).-