La Embajada Argentina en Israel intercambia conocimiento con Entre Ríos y Jujuy

El embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, viene manteniendo una serie de encuentros de trabajo con funcionarios jujeños y entrerrianos y con legisladores nacionales que impulsan el desarrollo de la industria del cannabis medicinal en Argentina. El objetivo es generar acciones que apunten a la transferencia de conocimiento desde Israel, país destacado a nivel mundial en investigación, desarrollo y legislación en la materia.El ex gobernador de Entre Ríos encabezó una reunión con Gastón Morales, presidente de Cannabis Avatara, sociedad del Estado que impulsa la investigación y el desarrollo de cultivos en la provincia de Jujuy, y con Jorge Gerard, secretario de Ciencia y Técnica del Gobierno de Entre Ríos. También participó la diputada nacional Carolina Gaillard, promotora de la ley de cannabis, que actualmente trabaja en el Congreso en la redacción de la reglamentación."Israel es uno de los países más avanzados del mundo en materia de investigación, legislación, capacitación y desarrollo de la industria del cannabis medicinal y queremos facilitar la transferencia de todo este conocimiento a nuestro país", explicó Urribarri durante la reunión.El embajador indicó también que convocarán a participar a otras provincias, ya que "Israel está muy interesado y está poniendo la mirada en la investigación y desarrollo que está en crecimiento en Argentina en este tema".Una de las actividades que se están organizando consiste en un programa de entrenamiento para médicos y otros profesionales que trabajan en cannabis medicinal, impartido por expertos de Yissum, que es el centro de transferencia tecnológica de la Universidad Hebrea de Jerusalén.Además, la Embajada se encuentra en contacto con la Agencia de Cannabis Medicinal de Israel, dependiente del Ministerio de Salud, y con especialistas del Instituto Volcani, un organismo similar al INTA argentino. Con estas instituciones se busca avanzar en distintas iniciativas de trabajo, entre ellas la posibilidad de establecer un intercambio con legisladores y funcionarios argentinos sobre los avances en el desarrollo institucional y normativo que se produjo en Israel en relación a la industria del cannabis.Desde Jujuy, Gastón Morales describió la experiencia realizada en su provincia con el objetivo de diseñar una política de Estado tendiente a satisfacer la necesidad de salud pública de proveer productos medicinales derivados del cannabis a personas que padecen distintas enfermedades. A la vez, mencionó la importancia de desplegar el potencial productivo y de desarrollo que representa el cultivo y procesamiento del cannabis."Es un desafío que desde Jujuy estamos transitando y consideramos muy valioso poder acceder a conocer de primera mano la experiencia de Israel, que llevó al país a ser uno de los más destacados en la materia", expuso Morales."Este es un tema que nos apasiona porque, como bien comprende el embajador Urribarri a partir de su trayectoria política, este trabajo cambia realmente la calidad de vida de la gente y no hay satisfacción más grande que esa", expresó luego.Gerard, desde Entre Ríos, resaltó que son muchos los pacientes que ya están usando productos derivados del cannabis elaborados sin supervisión. Ante ello, valoró la posibilidad de conocer la experiencia israelí y capacitar a los numerosos profesionales que en Entre Ríos ya están trabajando en el tema, de cara a instalar laboratorios que puedan controlar la producción.El funcionario entrerriano fue durante muchos años rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y ya avanzó en gestiones para la posible firma de un convenio con la casa de estudios para encuadrar las capacitaciones que se planifiquen en ese marco académico.Contó Gerard también que en Entre Ríos se están llevando a cabo distintas capacitaciones, pero advirtió que "no son incompatibles, sino complementarias con este conocimiento internacional al que podremos acceder". Luego, resaltó el nivel y la posibilidad de que los profesionales accedan a certificaciones internacionales que representa trabajar junto a la Universidad Hebrea de Jerusalén.La diputada Gaillard, a su turno, destacó la importancia de estas acciones "que contribuirán a que más Estados provinciales se vayan abriendo a este tema". Respecto a las cuestiones jurídicas, advirtió que para la labor en el Congreso es fundamental contar con información sobre la experiencia que lleva adelante Israel que, "por lejos, es el país que más avanzó en este tema, por lo que son muchas las cuestiones que se pueden aprovechar, especialmente para ver cómo resolvieron obstáculos normativos que se hayan planteado".El grupo de trabajo -que también integran el jefe de Cancillería de la Embajada, Francisco Tropepi, y la jefa de la Sección Comercial, Lucila Caviglia- volverá a encontrarse esta semana para seguir avanzando en el diseño de las distintas acciones y compartir los resultados de las gestiones realizadas.