Hay coronavirus "en todas las zonas de Paraná" y prevén días "con muchos casos"

, al sostener que "en cualquier ciudad puede haber rebrote, Paraná tiene esta composición de tener muchos habitantes y por lo tanto hay mayor posibilidad de convivencias sociales".En ese marco, alertó que "una persona que viaja a otra ciudad y establece una alta propagación del virus con otras personas puede comprometer o exponer a esa ciudad, y esto se da independientemente del mes porque está considerado que el virus no es estacional, va a sobrevivir el período del invierno y hasta que no aparezca la vacuna tenemos que ir administrando en forma estratégica e inteligente e ir pensando cómo seguir en forma conjunta con todos los sectores".En tal sentido, adelantó queporque se sigue trabajando en la detección oportuna, en la vigilancia, nominalizando, individualizando y evaluando la confirmación por nexo epidemiológico en los contactos estrechos, tanto en convivientes como en los grupos sociales en los que han interactuado quienes son Covid positivo"."Esto va a depender mucho de las conductas colectivas y de las conductas individuales. Si no hay concientización y se subestima este virus planteándolo como una gripe normal o que está asociado al invierno, no hay opciones porque esas cuestiones son falsas yRecordó que ya hace varias semanas se venía advirtiendo "sobre el tercer brote que se esperaba, porque el virus se viene comportando como ciclos de brotes, pero se esperaba que sean mucho más leves que los anteriores, pero en este caso la foto que estamos teniendo hoy es de 10 o 15 atrás". Ante ello, alertó que. Por lo tanto esperamos que pueda aplanarse la curva, porque el sistema sanitario va teniendo un equilibrio porque se preparó, pero no se preparó para que se contagien todas las personas ya que hay situaciones de complejidad en todos los pacientes ?leves, moderados y críticos- y por lo tanto también hubo fallecidos en los últimos días y. Por eso necesitamos ir teniendo un equilibrio porque no queremos que colapse el sistema, y para eso se necesitan medidas agresivas y conjuntas con el fin de detener la transmisión lo máximo posible para poder administrar el sistema sanitario", explicitó la funcionaria.En este contexto, informó quey del total de camas públicas que son 115, hay 55 ocupadas y quedan 60 disponibles para todas las patologías; mientras que del sector privado hay un total de 143 camas de las cuales 56 están ocupadas y 87 disponibles".No obstante, refirió que "el disponible total es de 147 camas, pero la atención de pacientes Covid no es solamente en la UTI sino que hay toda una logística también para la atención del paciente moderado y leve que requieren de una vigilancia y una atención clínica, sobretodo porque según indican los profesionales médicos, son pacientes que se desfuncionalizan rápidamente y hay que tenerlo monitoreado de forma institucional por equipos profesionales".Apuntó que "la ciudad de Gualeguaychú todavía está con transmisión local por conglomerado, otras ciudades como Ramírez, Diamante y Chajarí están con casos más esporádicos y sostenidos pero no han pasado a transmisión local. Vamos monitoreando todas las ciudades y además hay que tener muy en cuenta y que importa cuando se declara una nueva clasificación epidemiológica, es que ahora todas las personas que van desde Paraná a otra ciudad y presenten uno o dos criterios para la definición de caso sospechoso estarán consideradas de una ciudad de circulación activa, por lo tanto los equipos de salud deben estar más alertas cuando atienden a una persona que llega desde Paraná".Consultada por la decisión del gobierno nacional de cambiar los criterios para definir los casos positivos de Covid, la ministra explicó que "en Entre Ríos ya está incorporado porqueAclaró que"Lo mismo sucedió con las personas que llegaban desde CABA o provincia de Buenos Aires.En tal sentido, afirmó que "se está trabajando con los equipos de salud, porque al inicio de la pandemia Santa Fe tuvo transmisión comunitaria y nos pusimos de acuerdo y compartimos algunos criterios porque hay muchos profesionales de la salud y de otras áreas que trabajan en ambas ciudades".Consultada al respecto, Velázquez remarcó: "Estamos muy a favor de la actividad física porque es complementaria al buen estado social y sanitario y siempre hemos promovido al deporte, lo que planteamos es lo que sucede después de la actividad deportiva".En ese sentido, comentó: "Todos los Ministerios de Salud de las provincias fuimos consultados acerca de lo que veíamos por la vigilancia epidemiológica sobre las fuentes de contagio y lo que se vio es que los contagios estuvieron en las mateadas y en las fiestas o juntadas sociales y familiares sin respetar las medidas de protección universal, por eso el DNU fue tan contundente a nivel nacional"."Por eso la preocupación es por lo que sucede después de una actividad deportiva, porque se sigue subestimando al virus y no hay concientización de que se expone muchísimo a personas con factores de riesgo. Además hay efectos críticos que van sucediendo después de pasada la enfermedad, hay secuelas especialmente para recuperar la capacidad respiratoria. Por eso hay que desarrollar las actividades con todos los protocolos correspondientes", analizó.Asimismo, planteó que "también se analiza quesí haypor lo tanto vamos a estar con instituciones abiertas con trabajadores enfermos, y ese es el sentido de concientizar y tener mucha atención sobre lo que significa esta pandemia"."La pandemia es un problema de salud pública mundial que afectó la vida de miles de millones de personas, y a nivel nacional también. Muchos han estado en sus casas por meses y han cambiado completamente el ritmo de vida y es comprensible que quieran salir y recuperar sus vidas, pero los trabajadores de salud también estamos con una fatiga propia de estar cinco meses al frente de este pandemia, y hay que entender que, reflexionó la ministra., destacó.Al preguntarle por el inicio de los entrenamientos de los clubes de fútbol, Velázquez advirtió que "desde el punto de vista sanitario, lo ideal sería que no tendría que haberse aprobado" esta actividad "porque estamos en una ciudad con transmisión comunitaria"."No sé si toma conciencia de lo que significa estar con transmisión comunitaria sostenida en la ciudad. Los protocolos han sido elaborados y evaluados por profesionales, pero entiendo que si hay conciencia de que estamos en una ciudad que está con status sanitario que no quisiéramos tener, es para estar observando", apuntó en el programa"Una nueva actividad hoy en la ciudad no es lo recomendable, y otras ciudades han revisado sus actividades ante esta nueva clasificación epidemiológica", sostuvo la ministra y comparó que en Gualeguaychú donde están entrenado dos seleccionados olímpicos argentinos "hay transmisión por conglomerado, no se han duplicado los casos como sucede en este momento en Paraná, y por lo tanto es otra situación epidemiológica la que tiene hoy la ciudad de Gualeguaychú".