Bordet destacó el valor de la educación rural y políticas de inclusión educativa

Equidad y derecho a la educación

Emoción

Detalle de los trabajos en la escuela

"Las escuelas rurales son instituciones fundamentales para la inclusión educativa de cientos de niñas y niños en cada rincón de la provincia", afirmó el gobernador Gustavo Bordet al entregar un aporte a la centenaria escuela Nº 19, Crucero Gral. Belgrano, de colonia Walter Moss, que tiene una matrícula de seis alumnos."Hay un futuro en las escuelas rurales, estamos convencidos, y por eso hoy estamos aquí, no solo por los 100 años de esta escuela con toda su historia sino también para renovar un compromiso de trabajo, de futuro por la educación entrerriana", agregó el mandatario que estuvo acompañado por su esposa, Mariel Ávila.Durante su visita, Bordet hizo entrega de un aporte de 1,6 millones de pesos para reparaciones en el edificio de esta escuela del departamento San Salvador, y entregó un ejemplar del libro Tierra de Promesas, que narra la historia de las colonias judías en Entre Ríos, y otro del ensayo ganador del Premio Fray Mocho de 2016, "Vida en obra. Una biografía de Isidoro Blaisten", de José Luís Pereyra.Además, analizó con la directora de la escuela, de personal único, Evangelina Popp y la directora departamental de Escuelas de San Salvador, Alejandra Confalonieri, sobre la realidad de la institución y de la zona en la que viven las familias de las que provienen los alumnos.En ese marco, Bordet recordó que ahí se educaron los hijos de aquellas familias de los gauchos judíos que vinieron "a poblar y producir la tierra", y destacó que entre ellos "estaba Isidoro Blastein, un gran escritor argentino, que nació en Walter Moss", y sostuvo al entregar el libro que narra su vida y obra: "Es un orgullo para nosotros hacerle este humilde homenaje en esta escuela, en este corazón de la tierra gaucha judía".En relación al aporte para la reparación de la escuela, a la que asisten actualmente seis alumnos, Bordet explicó que "tiene que ver con un compromiso asumido desde el primer día de gestión" con "nuestras escuelas rurales", que, "aunque tengan un solo chico, tienen que seguir abiertas, porque significan una oportunidad para todos"."Por eso hoy estamos realizando un aporte de 1.600.000 pesos para que, con la junta de gobierno de Walter Moss, podamos hacer las refacciones al edificio escolar y seguir brindando mayores servicios y seguridad a los hijos de estas comunidades rurales que se extienden por todo el territorio entrerriano y que debemos preservar", subrayó."Estamos trabajando con nuestro mayor esfuerzo, primero para asegurar la continuidad del recorrido pedagógico de nuestros niños y niñas en este contexto de pandemia; y segundo para generar las condiciones necesarias para la vuelta a las aulas cuando la situación sanitaria lo permita. Es un momento muy difícil, la pandemia ha afectado gravemente muchas economías y trabajos del sector privado. Pero tenemos todo el esfuerzo puesto en lograr el equilibrio de las cuentas públicas para garantizar el fortalecimiento del sistema sanitario y los derechos esenciales de la población, entre ellos la educación, sin importar el lugar de la provincia que sea", sostuvo Bordet.También acompañaron al gobernador el senador provincial Marcelo Berthet; el Ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente de la CTM, Luis Benedetto; el titular del Consejo General de Educación, Martín Müller; la directora de Vialidad provincial, Alicia Benítez; la presidenta de la junta de gobierno, Griselda Jaume.Por su parte, el presidente del Consejo General de Educación Martín Müller, manifestó su alegría por el aniversario de la institución, ya "que es una escuela como muchas de la zona rural que corrieron peligro de tener que cerrarse, no por voluntad del gobierno provincial, que dice que donde hay un alumno, hay una escuela que está funcionando, con un docente garantizando equidad y el derecho a la educación, sino porque la realidad de muchas zonas que se van despoblando".Resaltó que "hoy afortunadamente no solo celebramos los 100 años sino que también celebramos tener seis alumnos en esta escuela y obviamente junto con la vista del gobernador y el esfuerzo del gobierno provincial para hacer un aporte importante para ponerla a punto en la parte edilicia".Sobre la preparación de las instituciones educativas en el marco de la pandemia para cuando vuelva la presencialidad en las escuelas, indicó que "claramente es la tarea que tenemos que hacer en este contexto, que por ahí desde lo pedagógico tenemos cierta incertidumbre al respecto de la vuelta", y agregó: "Debemos perfilar todo nuestro trabajo junto con el resto de las áreas de gobierno sobre todo con el Ministerio de Planeamiento para poner en condiciones las escuelas, garantizar fundamentalmente la parte sanitaria de baños, agua potable, electricidad. Tenemos que garantizar a las familias cuando podamos volver a las aulas, que sus hijos van a estar en un ambiente seguro", concluyó el presidente del Consejo General de Educación.En tanto, la directora de la Escuela Crucero General Belgrano, Evangelina Popp, destacó la importancia de la visita del gobernador por la conmemoración de los 100 años de la institución educativa y dijo: "Es una emoción tanto para la escuela, para lo que representa para la comunidad y la colonia, que también es la primera vez que recibe una visita tan importante".Explicó que se trata de una escuela de personal único y que cuenta con seis alumnos entre nivel inicial de sala de tres, cuatro y cinco años y primaria de tercer y cuarto grado.Sobre el aporte realizado a la institución, la directora dijo que ha entrado en Plan de Verano en el año 2017 con lo que se han hecho algunas reparaciones, "pero era una escuela muy vieja que tenía muchos problemas tanto en la galería como en los techos principalmente que son de muchos años atrás y es necesario cambiar. Por eso gestionando con el senador, con la departamental, con la presidente de junta de gobierno de Walter Moss y en conjunto con el gobernador Bordet, fue que se hizo un aporte de un 1.600.000 pesos para el arreglo de eso y además la construcción de un baño para la casa habitación que es la única escuela del departamento en la cual el docente está viviendo".En todas las paredes exteriores se sacarán los revoques existentes en todas las paredes. Se ejecutarán llaves de hierro donde las paredes que presenten fisuras y grietas. Se ejecutará el revoque completo, hidrófugo, grueso y fino desde 1.20 hasta la altura del techo se picará el revoque fino y se reconstruirá el mismo.Por otra parte, se sacará el techo de chapa de cinc existente. Se reemplazarán los clavadores de madera que se encuentren en mal estado por clavadores de madera de igual escuadría. También se retirará el contrapiso existente y se reemplazará.Por otra parte, se retirará el cielorraso existente en dos aulas y se colocará un nuevo cielorraso de PVC sobre perfilería de aluminio y cornisa perimetral. Se colocará placas de Durlock en galería entre los tirantes.Se precederá a reparar y optimizar la instalación eléctrica existente. Para lo cual se deberá embutir toda la cañería en los cielorrasos y paredes. Se colocarán artefactos de iluminación de iluminación LED en las aulas.Se pintarán las paredes exteriores con pintura impermeable, previa imprimación y aplicación de dos manos de pintura. Se pintará el cielorraso de durlock en las galerías y la tirantería a la vista con esmalte sintético. En lo que refiere al interior, se hará con pintura al látex. En determinados sectores se reparará previamente el revoque fino.Otros trabajos prevén la colocación de revestimiento cerámico de 35 x 35 en paredes interiores del comedor sobre cerámicos ya colocados. Se deberá ejecutar una tapa para pozo absorbente. Se ejecutará una columna de hormigón visto en la galería.