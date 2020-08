Bordet destacó el rol de la obra pública como dinamizadora del empleo

Fue tras firmar convenios para realizar obras de saneamiento por más de 85 millones de pesos en 5 localidades de la Región de Salto Grande.



El mandatario destacó el vínculo con el gobierno nacional de Alberto Fernández para reactivar infraestructura pública en todo el territorio provincial y afirmó que "estas obras llegan a las distintas ciudades sin importar que partido político las conduce. Esto trasciende todo lo que tenga que ver con localismos para llegar de forma directa a los vecinos de cada ciudad en áreas tan necesarias para la salud, sobre todo en estos tiempos, como es la calidad del agua y del saneamiento".



"Estamos asistiendo a un desarrollo de la obra pública en la provincia de Entre Ríos como no había tenido oportunidad de ver en los cuatro años anteriores. Obras que antes parecían difíciles y muy lejanas, que requerían de innumerables gestiones y que en definitiva se veían truncas, ahora se resuelven rápidamente", resaltó el mandatario.



Bordet encabezó el encuentro en la sede de la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, junto al director del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa), Enrique Cresto; al presidente de la CTM y titular de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), Luis Benedetto; al vicepresidente, Juan Domingo Orabona; y al delegado Argentino de la CTM, Héctor Maya; el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; legisladores e intendentes de la región de Salto Grande.



En la oportunidad, Bordet destacó que estas obras son "fruto de un trabajo articulado que desarrollamos entre Nación, provincia y municipios" y afirmó que "nos pusimos a trabajar rápidamente en estos programas que significan mejor calidad de vida para la gente, porque impactan directamente en tener una mejor salud en la población, con el acceso al agua potable y el saneamiento de efluentes. Pudimos poner en marcha este tipo de acciones y, por otro lado, a través de Cafesg, realizar los proyectos para los municipios".



En cuanto a las prioridades, Bordet aclaró que "vemos integralmente todo lo que es la obra pública, de una manera muy amplia, no segmentada. Por supuesto que hay obras más necesarias que otras", dijo y, en ese orden de prioridades, mencionó como "importante y fundamental las obras de agua y cloacas, porque tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente. Por ahí son obras que no se ven, porque son subterráneas, pero hacen a que la gente viva mejor y se enferme menos, porque tiene condiciones de salubridad".



Luego precisó que "hay otras obras que son derechos adquiridos, que tienen que ver con viviendas" y, en ese sentido, "tenemos en marcha el plan provincial de viviendas Primero tu Casa; después tenemos obra referidas a infraestructura educativa. Si algo aprovechamos durante la pandemia que no hubo clases fue a reparar las escuelas y también estamos trabajando sobre nuevos edificios educacionales".



Y agregó: "Hay otro tipo de obras que tienen que ver con la infraestructura como soporte del desarrollo, y en esto se inscribe el aeropuerto de Concordia, que es importante para vincular el turismo y a un sector productivo como arándanos, para exportar directo desde el aeropuerto sin tener que ir a Ezeiza, lo cual ahorra costos a los productores. Estas son obras pensando una ciudad a 50 años para adelante".



Asimismo, señaló que "en la provincia tenemos una cantidad de obras viales, como haber retomado la obra de la ruta nacional 18 o pronto la ruta 6. Esto lo pudimos articular con Nación, algo que no pudimos hacer en los años anteriores, ya que la provincia se tenía que hacer cargo de todas las obras. Ahora Nación se hace cargo de las obras nacionales, como la ruta 18; de algunas rutas provinciales, como la 6; y esto nos permite trabajar sobre proyectos que estaban en espera".



En ese marco, mencionó que "tenemos previsto, por ejemplo, el camino Osvaldo Magnasco, con la salida hacia la ruta 14, que la vamos a incluir en el presupuesto para el año que viene; el proyecto se está empezando a trabajar a través de Cafesg".



"Estas obras las podemos hacer porque el gobierno nacional se ocupa de otras y nos libera fondos para poder atender, por ejemplo, caminos rurales, que es una gran demanda. Pero al tener los fondos ocupados porque la provincia se hacía cargo del cien por ciento, era más complejo. Ahora, articulando con el presidente Alberto Fernández, las cosas se simplifican más y vamos a estar en condiciones de ejecutar el año que viene un sinnúmero de obras en toda la provincia", subrayó.



Por otro lado, hizo notar que la ejecución de obras conlleva a la creación de nuevos puestos de trabajo. "A esto lo conversaba con el presidente Alberto Fernández. Hablamos justamente de la necesidad de generar puestos de trabajo en la pos pandemia y la obra pública claramente aparece con un rol protagónico porque es un gran dinamizador del empleo".



"El Estado tiene en la obra pública un motor para luego generar empleo en el sector privado. Por cada casa que construimos con el plan provincial se generan puestos directos importantes en toda la provincia. Se genera así mejor condición de vida de la población y por otro lado empleo".



Asimismo, agradeció "a cada uno de los intendentes presentes" y pidió disculpas "por no haber podido estar visitándolos en sus localidades. Debe ser de las cosas más lindas que tiene la gestión el poder estar en el terreno, programar juntos las acciones con los intendentes", dijo y se comprometió a estar "cuando nos permitan las condiciones".



"Pero lo importante es no detener las obras públicas y el trabajo en conjunto; y a esto lo seguimos desarrollando a la distancia, hoy de una manera presencial, pero fundamentalmente llegando, escuchando y resolviendo los problemas que se presentan. Es la forma de trabajar: ordenadamente, con programas, con proyectos, de manera articulada", subrayó.



En ese marco, remarcó: "Estar firmando estos convenios y poder estar iniciando las obras la semana próxima habla de que hay un gran compromiso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en generar esta política federal que permita hacer obras y generar empleo en la provincia y las localidades".



"Este es el camino que estamos transitando y queremos hacerlo junto con todos los intendentes", dijo y agregó que "estoy muy contento, después de mucho tiempo, de tener la posibilidad de estar con varios intendentes y poder hablar de estas obras, pero también de otras acciones que nos requieren en cada uno de los municipios".



Antes de finalizar, agradeció "el acompañamiento incondicional que he tenido de todos los intendentes de la provincia, sin distinción de partidos políticos; y el apoyo en esta emergencia que es inédita y que nos tomó de manera imprevista cuando iniciamos nuestros mandatos. Para nosotros es muy valioso el poder contar con los intendentes que tienen un profundo compromiso con su comunidad y generosidad para poder trabajar en conjunto con otros municipio". Objetivos comunes El presidente de la delegación argentina de la CTM y titular de la Cafesg, Luis Benedetto, dio la bienvenida y puso a disposición la delegación de Salto Grande, "en el marco de los objetivos comunes que tenemos, tanto con el gobierno provincial, como nacional; sobre todo en impulsar la obra pública que es uno de los bastiones que necesita la sociedad para poder tener una calidad de vida mejor".



"También en nombre de Cafesg participamos en este programa, por lo que somos parte del mismo y estamos a disposición de todos los municipios y del Enhosa para llevarlo adelante", precisó. Obras estratégicas Por su parte, el titular de Enohsa, Enrique Cresto, destacó los hechos que lo llevaron al lugar que actualmente ocupa en el ente nacional. "A la primera persona que consulté fue al gobernador de la provincia; fue quien me convenció y me dijo que Enohsa es el organismo que en el que se ejecutan la mayoría de las obras de Entre Ríos".



En ese marco, mencionó el plan que ayer anunció el Presidente y en cual Entre Ríos está contemplado. "Más allá de la obra pública, la decisión es transferir fondos a la provincia, reactivar obras que son estratégicas", indicó y consideró que "ese reconocimiento se tiene que plasmar en conseguir cosas para Entre Ríos y que el gobernador pueda posicionar en lugares estratégicos a nuestra provincia a nivel nacional, porque es ahí donde se definen y distribuyen los recursos".



Señaló que, en ese sentido, "se empezó a trabajar con un gran compromiso con Entre Ríos" y mencionó que "es una de las únicas provincias que tiene un plan estratégico de agua y saneamiento", que "desde el primer día viene llevando adelante el gobernador; y esto tiene que ver con el trabajo que vienen realizando la provincia y el Enohsa". Mencionó el crédito que se aprobó del BID y las cinco plantas de tratamientos de la cosa de Uruguay.



Adelantó que "la agenda que viene es importante" y definió al gobierno nacional como "muy humanista". Habló del trabajo conjunto y de "militar cada proyecto que nuestro gobernador gestiona a nivel nacional".



En otro párrafo, sostuvo que "hoy Salto Grande tienen delegados que bregan por los intereses de la provincia" y celebró "la decisión de nuestro gobernador de poner hombres comprometidos por la región".



"Hay que aprovechar esta instancia. La Cafesg es un organismo que genera nuevos proyectos. En la región Salto Grande hay más de 70 comunas y hay que articular y trabajar fuertemente con los senadores de los ocho departamentos, al igual que las comunas que lo necesiten. No alcanza con tener una planta de agua y tratamiento si no están las redes, que es lo que hace que le llegue a la gente el beneficio del agua y la cloaca. Para esto trabajaremos estos cuatro años, para que una provincia hídrica como la de Entre Ríos tenga un proyecto como el que tiene el gobernador Bordet de llegar al 100 por ciento de agua y cloaca a través de estos organismos", concluyó.



Presencias



También estuvieron el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Néstor Loggio; y los intendentes de Larroque, Leonardo Martín Hassell; de Villa del Rosario, Vanina Perini; de Puerto Yeruá, Daniel Benitez; de Federación, Ricardo Bravo; de Rosario del Tala, Luis Schaft; y de Concepción del Uruguay, Matín Oliva Las obras

Los convenios suscriptos refieren a las siguientes obras:



- Larroque :

Adquisición de equipamiento para estaciones elevadoras.

El proyecto consiste en la compra de equipamiento para cuatro estaciones elevadoras que para cada estación, involucra: dos electrobombas sumergibles, dos reguladores de nivel, dos válvulas esclusa, dos válvulas de retención, un canasto de rejas de retención de sólidos, un soporte para el canasto reja y un soporte para los reguladores de nivel. El presupuesto presentado es de 5.760.084 pesos. Se beneficiará a 8266 habitantes; el plazo de obra es de 30 días y la forma de contratación es por licitación pública



- Federación:

Reposición de cuatro bombas sumergibles de aguas cloacales: La obra consiste en el reemplazo de equipamiento electromecánico de dos estaciones elevadoras de la localidad que se encuentran en mal estado o fuera de servicio. Se proveerán dos bombas, cuatro válvulas y un tablero de comando por cada estación de bombeo. El monto presupuestado es de 10.328.203 pesos; el plazo de obra: 30 días; el modo de contratación es a través de la administración municipal y la población actual beneficiada, de 15.000 habitantes.



- Villa del Rosario:

Red de desagües cloacales de la planta urbana: El proyecto consiste en la ejecución de la red de desagües cloacales, donde se instalarán 2.749 metros de cañerías de PVC cloacal DN 160, 23 bocas de registro y 164 conexiones domiciliarias. El presupuesto es de 13.390.213 pesos. El servicio es operado por el municipio de Villa del Rosario. Se beneficiará a 983 habitantes; el plazo de obra de 180 días y la forma de contratación es por licitación pública.



- Rosario del Tala:

Ampliación y reposición de red cloacal. Se trata de una red de desagües cloacales PVC DN 160 mm, de 5798 metros de longitud. El monto es de 27.937.355 pesos; el plazo de obra de cuatro meses; el modo de contratación es por licitación pública y la población actual beneficiada es de 1.500 habitantes.



- Puerto Yeruá:

Ampliación de red cloacal y filtro biológico: El proyecto contempla la ejecución de 4295 metros de red de desagües cloacales y la construcción de una planta de tratamiento constituida por cámara de rejas, cámara séptica y filtro biológico. El monto es de 28.088.764 pesos; el plazo de obra de 180 días; el modo de contratación es por licitación pública y beneficiará a 3.000 habitantes.