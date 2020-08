Municipalidad desarrolla una propuesta para mejorar el tratamiento de residuos

Aspectos puntuales y generales del programa

Clasificación de los residuos



Proceso gradual ? Fases

Proceso de sensibilización y concientización

Monitoreo

Con el fin de continuar recuperando y reforzando a niveles de óptima eficiencia el sistema de recolección y tratamiento de residuos, y con el foco puesto en un ambiente sustentable, es que mediante una iniciativa del Municipio y en un trabajo conjunto con el Concejo Deliberante de Paraná, se plasmó en proyecto de ordenanza un ambicioso programa local denominado "Recuperemos Valores", cuyo propósito es promover y optimizar la separación de los residuos en origen y la inclusión social en su recupero, en el marco de la Gestión de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) establecido por la Ordenanza N° 9.233. El mismo fue presentando por los concejales Sergio Granetto y Fernanda Facello.La modalidad en la cual se centra es la de separación domiciliaria que integra en sus definiciones las nociones de reciclaje inclusivo, higiene urbana y recuperación de residuos en el marco de la economía circular.Al respecto, la presidenta del Concejo Deliberante, Andrea Zoff, destacó que la propuesta municipal "se basa en esta tríada de reciclaje, higiene y recuperación de residuos, poniendo en el centro de la escena al vecino, organizaciones sociales y cooperativas de trabajadores que se dedican a la recuperación de desechos que pueden ser reciclados y reutilizados, fomentando desde el Municipio conciencia sobre la vital importancia de abordar uno de los mayores problemas y desafíos de Paraná como lo es la gestión de los residuos sólidos urbanos, mediante un tratamiento que tiene una doble arista: el cuidado de nuestro ambiente y el fortalecimiento de las condiciones laborales de los trabajadores de las cooperativas que llevan adelante el trabajo del ciclo de recolección y reciclaje".Y en este orden, Zoff recordó que desde el Municipio "hemos comenzado a cambiar la lamentable realidad con la que nos encontramos al inicio de la gestión, mediante tres etapas puntuales. La primera fue en diciembre, en medio de una crisis sanitaria por la basura acumulada en cada cuadra de la ciudad. En ese caso acudimos a la ayuda de la Provincia con quien, mediante la prestación de camiones de Vialidad, logramos reestablecer la dinámica de recolección". Y continuó: "Luego de normalizado este servicio a niveles que hacía años no se lograba y con una gestión eficiente de los recursos financieros, desde el Municipio se invirtió en la compra de 11 camiones recolectores 0 km y 1000 nuevos contenedores, una decisión política que tiende a la eficiencia y prestación de un servicio de calidad".En tanto, "ya con bases sólidas, ahora nos hemos focalizado en una tercera etapa y que creemos central en el tratamiento de los residuos: la vinculación directa entre el Estado, el vecino y las organizaciones sociales trabajando en conjunto para cambiar el paradigma de 'producir, usar y tirar' a 'reducir, reusar y reciclar', en el marco de una economía circular que es la que propone el programa Recuperando Valores y con la separación domiciliaria como eje medular", anunció.Vale destacar que el Programa "Recuperando Valores" es resultado del trabajo articulado de varios meses con las Secretarías de Participación y Gestión Comunitaria, de Servicios Públicos, las Comisiones Vecinales de los barrios que conforman las dos zonas operativas en las cuales se implementará la primera etapa de este programa y las y los integrantes de las cooperativas de recuperadores "Nueva Vida" y "Un Sueño Cartonero".El programa que dependerá de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, abordará en su modalidad de separación domiciliaria dos áreas distintas de la ciudad a las cuales se denominarán "zonas operativas", definidas por los siguientes polígonos:Zona operativa 1: General Sarobe, Bernardo O'Higgins, General Gervasio Artigas, Miguel David, Pablo Crausaz y General Gerónimo Espejo.Zona operativa 2: Villaguay, Av. Francisco Ramírez, Boulevard Eduardo Racedo e Hipólito Yrigoyen.A los efectos de la implementación de la modalidad Separación Domiciliaria del Programa "Recuperemos Valores", los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se clasificarán en:a) Reciclables: son aquellos que pueden ser reutilizados de nuevo, de los que aún puede extraerse un valor tras su uso principal, gracias a un tratamiento de reciclaje o en forma directa. La autoridad de aplicación reglamentará el listado de materiales reciclables.b) No reciclables: son aquellos orgánicos no compostables o aquellos que, tras su uso principal y el agotamiento de su valor, no pueden ser aprovechados de nuevo.c) Compostables: son aquellos que pueden ser degradados por la acción de organismos (biodegradables) produciendo CO2, agua, compuestos inorgánicos y biomasa en un periodo de tiempo controlado y bajo unas condiciones determinadas.La modalidad de separación domiciliaria del Programa "Recuperemos Valores" se implementará a partir del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ordenanza, organizándose en dos fases:1-Fase de puesta en marcha: Esta fase tendrá lugar desde el inicio y durante un periodo de 6 meses, culminando con un proceso participativo de evaluación comunitaria de la experiencia del programa en el período transcurrido.2-Fase de consolidación y proyección: En virtud de los datos obtenidos, sistematizados y valorados de la evaluación comunitaria del programa se dará lugar a los ajustes que pudieran ser necesarios en el sistema de gestión integral de los RSU, así como a definir las posibilidades de expansión progresiva del programa a nuevas zonas de la ciudad y su consolidación.El Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática y la Subsecretaría de Comunicación, articulará acciones con instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales, comunidades vecinales, vecinos y vecinas de las zonas operativas del programa en particular y población en general, a fin de promover un proceso de sensibilización y concientización de cuidado activo del ambiente.La autoridad de aplicación realizará estudio y seguimiento permanente del desenvolvimiento del programa con el objetivo de tener información certera para la mejora continua, eventuales solicitudes de recursos y la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas. Dicho estudio permanente consistirá en las actividades de monitoreo del programa, elaboración de informes y realización de evaluaciones.