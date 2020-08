Fernández puso en marcha obras en cárceles y habló de "condiciones humanitarias"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que no quiere que "los que delinquen no cumplan el castigo", y subrayó que los centros penitenciarios deben tener "condiciones humanitarias" para que al salir la persona no vuelva "al mismo lugar donde aprendió el delito".A la vez, al poner en marcha las obras de ampliación de los penales bonaerenses de Florencio Varela, San Martín y Magdalena, el jefe de Estado dijo que no lo pone "contento" tener que "crear cárceles" que a veces se convierten en "mercados negros"."No queremos que los que delinquen no cumplan el castigo, pero sí queremos que tengan condiciones humanitarias que el mundo y la sociedad moderna reclama", afirmó el mandatario nacional desde la residencia de Olivos, donde inauguró las obras vía conferencia, mientras que en la Unidad 32 de Florencio Varela estuvo el gobernador Axel Kicillof.El Presidente afirmó: "No queremos que quede impune el delito; que cuando ocurre, sea castigado, y que, cuando haya sentencia condenatoria, cumpla la condena en condiciones de dignidad".En ese contexto, el mandatario nacional dijo que "cuando las cárceles se hacinan y los presos terminan olvidados, al preso no le queda otra opción, cuando sale, que volver al mismo lugar donde aprendió el delito"."El encierro debe tener límites éticos y no puede haber más penuria que esa", recalcó.Además, Fernández sostuvo que "si en las cárceles se ponen más camas y se les da (a los presos) la posibilidad de estudiar y de prepararse para el día de mañana, se estarán dando mejores condiciones sociales para el futuro"."Necesitamos que los que cumplan el castigo del encierro se preparen para el día que salgan y el encierro no los vuelva más violento y se capaciten para el futuro", subrayó el Presidente al encabezar la inauguración de obras de infraestructura en las tres cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), que incluyen 364 nuevas plazas, salones de usos múltiples, escuelas y talleres.El jefe de Estado insistió: "Si en las cárceles le damos previsibilidades para prepararse para el día de mañana estaremos dando mejores condiciones sociales para el futuro".Destacó, además, que "el índice de reincidencia de los que estudiaron en las cárceles es cero", por lo que consideró que se debe "invertir en mejores condiciones de estudios" y "crear aulas" para la comunidad carcelaria.Del acto participaron también el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el ministro de Justicia y Derechos Humanos provincial, Julio Alak; entre otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.El Plan de Infraestructura Penitenciaria de Buenos Aires cuenta con una inversión de 800 millones de pesos, y prevé la edificación de un total de 1350 nuevos lugares de alojamiento para fines de este año.El proyecto tiene el objetivo de construir pabellones, salones de usos múltiples, escuelas y centros de salud, se informó.Las obras inauguradas están localizadas en las Unidades N°32 de Florencio Varela, N°28 de Magdalena, y N°47 de San Martín.