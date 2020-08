Giano mantuvo una reunión virtual con dirigentes de clubes de Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

El presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano mantuvo una charla virtual con dirigentes de clubes de Concordia con el objetivo de generar un espacio, como lo viene haciendo otros actores sociales, en el cual "se expongan las necesidades, propuestas e inquietudes de cada institución en el marco de la emergencia sanitaria que vivimos, y así brindar el acompañamiento que permita gestionar o interactuar con otras áreas del gobierno, y lograr regularizaciones administrativas u obtener financiamiento para el mantenimiento o mejoras, entendiendo la enorme importancia que tienen los clubes de para la contención social, la formación de personas y el desarrollo de la cultura de un pueblo como escuela de vida".



Participaron de la reunión: Juan José Acevedo, Presidente del Club Social y Deportivo la Bianca; Pedro Ortega, Presidente de la Asociación de Hockey sobre patines de Concordia; Daniel Cutro Presidente del club José Nicolás Russo, Oscar Parodi, Presidente del Club Temperley y Pablo Schauvinold y Fabricio Villanueva, Presidente y Vicepresidente del club Los Yaros respectivamente.



Durante el encuentro Giano agradeció a los participantes "por involucrarse en esta histórica situación de pandemia, que nos imposibilita hacer de manera presencial lo que hemos hecho siempre, que es ir a los clubes, conocer sus necesidades, ayudarlos a mejorar y darle una mano a las instituciones y a los dirigentes, más en el caso del deporte, que es un ámbito que toda la vida transité y conozco la importancia que tiene, como así también el espíritu solidario de cada integrante que trabaja gratis para el bien público generando actividades deportivas, recreativas y culturales, para la contención social y favorecer la formación de buenas personas rol que el Estado solo no puede cumplir".



En este sentido, manifestó que "la idea es poder conocer la situación de cada institución en particular, las necesidades y las propuestas que vienen desarrollando, para poder ayudarlos en las diferentes gestiones, como lo hemos hecho con docentes, estudiantes, deportistas, representantes del sector cultural, turístico o de la industria audiovisual entrerriana, siendo el canal para ponerlos en conocimiento de los programas que el gobierno de Gustavo Bordet impulsa a través de las secretaria de Deportes, como ser el apoyo que brindan para evitar los cortes definitivos de servicios (luz, gas, telefonía y cable) en estos momentos de inactividad o las gestiones que se hicieron para que puedan acceder al programa del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas".



En particular, sobre este punto, Giano recordó que ya fueron aprobados los aportes nacionales por aproximadamente $500.000 para los clubes: Unión de Villa Zorraquín, Comunicaciones, Social y Deportivo La Bianca, Libertad y Estudiantes.



Los dirigentes deportivos coincidieron en la importancia de generar espacios como este de intercambio, que los convoca a trabajar de manera conjunta en estos tiempos tan difíciles, que permiten visibilizar las necesidades que tienen como instituciones deportivas y sociales.



"Me interesa conocer la realidad y poder avanzar en este marco de crisis o por lo menos ponernos a disposición para ayudarlos, como hemos hecho con otros sectores afectados por la pandemia, en acceder o a quienes están en gestiones, ser un canal y mantener un diálogo abierto, que nos permita trabajar de manera conjunta y fortalecer el espíritu solidario que tienen los clubes", afirmó el presidente de la Cámara baja a modo de cierre.